وزير الخارجية البولندي يهاجم إسرائيل: “قتلوا رهائنهم بأنفسهم”

نشر وزير الخارجية البولندي، رادوسواف سيكورسكي، اليوم (الإثنين) تعقيبًا مثيرا على حادثة تحطيم تمثال المسيح في لبنان، والذي استفز الخارجية الإسرائيلية.

في تغريدة على حسابه على منصة X، كتب سيكورسكي: "من الجيد أن الوزير ساعر اعتذر بسرعة - كان هناك سبب للاعتذار. يجب معاقبة ذلك الجندي، ولكن أيضًا استخلاص استنتاجات بشأن الطريقة التي يتم بها تربيتهم وتأهيلهم. جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أنفسهم يعترفون بارتكاب جرائم حرب. لقد قتلوا ليس فقط مدنيين فلسطينيين بل حتى رهائنهم أنفسهم".

وزير الخارجية جدعون ساعر رد بشدة على أقوال البولندي: "أنا أرفض بشكل قاطع أقوالك الخطيرة، الباطلة والتشهيرية تجاه الجيش الإسرائيلي. ما كتبته يدل على جهل وسوء فهم عميق. خلال كل حرب تحدث حوادث عملياتية، والتي يُصاب فيها أيضاً قوات عسكرية بنيران جيشهم نفسه".

كتب ساعر أيضًا: "للأسف، في كل حرب يُصاب الأبرياء، وخاصة عندما يحوّل الإرهابيون السكان المدنيين إلى درع بشري. لكن لا يوجد جيش غربي يحارب الإرهاب بدقة أكبر وبالاعتماد على معلومات استخبارية أفضل من الجيش الإسرائيلي، الذي يسعى باستمرار لتقليل الأضرار التي تلحق بغير المتورطين. نسبة المصابين من الإرهابيين إلى غير المتورطين هي أفضل من أي جيش غربي آخر. في الواقع - من أي جيش مقاتل آخر في العالم."

"الجيش الإسرائيلي هو جيش مهني وأخلاقي. لقد واجه منذ 78 عامًا على التوالي محاولات لا تتوقف لتدمير دولة إسرائيل من قبل دول شمولية وأخطر وأشد التنظيمات اتطرفًا في العالم. لا يوجد جيش جدي لأي ديمقراطية غربية لا يحاول أن يتعلم من الجيش الإسرائيلي ومن خبرته. في الواقع، المواطنون في دول أوروبا يستفيدون بشكل مباشر من نتائج عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي."

اختتم ساعر "أقترح بدلاً من الوعظ للآخرين - أن تدين بشكل شخصي العرض المعادي للسامية والمخزي الذي شاهدناه في البرلمان البولندي الأسبوع الماضي. من الجدير الحذر في إطلاق تصريحات غير مسؤولة قد تنتهي بالتدهور إلى أماكن خطيرة".

بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم تحقيقاً رسمياً عقب صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها جندي يعتدي على تمثال المسيح في قرية دبل المسيحية بجنوب لبنان. التوثيق، الذي نُشر على الإنترنت يوم الأحد، يظهر صورة المسيح وهو مقلوب ومنفصل عن الصليب، في حين يقوم جندي إسرائيلي بضرب رأس التمثال بواسطة مطرقة أو فأس. مارون نصيف، نائب رئيس بلدية دبل، أدان هذا الفعل في حديث مع شبكة CNN واصفاً إياه بأنه عمل مخزٍ يمس بالمشاعر الدينية والمعتقدات المقدسة لسكان القرية. في وقت لاحق، نشر الوزير جدعون ساعر اعتذاراً.