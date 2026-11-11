تصاعدت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ضد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خارج كلية ترينيتي في دبلن، بعدما ألقى محتجون أشياء وسائلًا أبيض باتجاه المجموعة التي كان بايدن ضمنها. وأُلقي القبض على ثلاثة رجال على إثر الحادث.

أظهرت لقطات من المكان متظاهرين يلوّحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون باتجاه بايدن: «الدماء على أيديكم»، ويشتبكون مع الشرطة. كما ظهر سائل أبيض، يُرجّح أنه كان حليبًا وفقًا للتقرير، يُقذف في الهواء باتجاه المجموعة.

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وصل بايدن إلى المكان برفقة زوجته، السيدة الأولى السابقة جيل بايدن، لحضور حفل مُنح فيه نجله هانتر بايدن الميدالية الذهبية لإسهامه الاستثنائي في النقاش العام. وتجمع متظاهرون ومتفرجون خارج مكان الفعالية التي نظمتها الجمعية التاريخية للكلية (HIST). وأثناء مغادرة بايدن، اقترب منه عدة أشخاص وألقوا أشياء.

قالت متحدثة باسم كلية ترينيتي لشبكة NBC News إن الاحتجاج أُقيم في الساحة الرئيسية للحرم الجامعي وتصاعد بينما كانت عائلة بايدن تغادر المكان. وأضافت أن الشرطة الأيرلندية وصلت إلى الموقع، وغادرت عائلة بايدن سالمة، وتفرقت المظاهرة بعد وقت قصير.

أفادت الشرطة بأنه تم اعتقال ثلاثة رجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بالنظام العام. ووُجّهت تهمة إلى رجل في الخمسينيات من عمره، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة، فيما أُفرج عن المعتقلين الآخرين دون توجيه تهم إليهما.

هانتر بايدن: «نحن نعيش في عصر المتنمرين»

أُقيم الحفل تكريمًا لهانتر بايدن، الذي حصل على ميدالية ذهبية تقديرًا لإسهامه في النقاش العام. ومن بين من حصلوا على هذا التكريم سابقًا الأسقف ديزموند توتو، ومؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، والسيناتور الراحل تيد كينيدي.

في خطاب ألقاه، تطرق هانتر بايدن إلى إدمانه وعائلته والحياة تحت أنظار الجمهور. وقال: «نحن نعيش في عصر المتنمرين»، مضيفًا أنه تعلّم ذلك «من ندوبه».

خلال زيارته إلى أيرلندا، التقى جو بايدن أيضًا رئيس الوزراء ميهول مارتن. وأشار مارتن بعد اللقاء إلى الجذور الأيرلندية للرئيس السابق ودعمه الطويل الأمد لأيرلندا.

أعلن بايدن، البالغ من العمر 83 عامًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يقلّص جولته من الفعاليات العامة للترويج لمذكراته الجديدة، بينما يواصل علاج مرض السرطان.