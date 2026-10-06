هجوم غير مسبوق بالطائرات المسيرة أصاب اليوم (الثلاثاء) سفينتين تجاريتين في البحر الأسود، بالقرب من سواحل بلغاريا، وأدى إلى غرق إحداهما - في حادث يُعتبر أول هجوم من نوعه على طرق الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة العضو في الناتو.

في أعقاب الحادث الأمني الاستثنائي، أعلنت حكومة بلغاريا عن عقد اجتماع طارئ عاجل، حيث سيدلي رئيس الوزراء رومان راديف في بدايته ببيان خاص للإعلام. حتى الآن، لم يتم تحديد مصدر الطائرات المُسيَّرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم المزدوج.

وفقًا لتقرير نشره موقع الأخبار البحرية البلغاري Maritime.bg، السفينة التي غرقت هي "Alfa Watan"، والتي كانت تبحر تحت علم توغو وكانت في طريقها إلى ميناء سولينا في رومانيا، وذلك حسب بيانات موقع تتبع السفن vesselfinder.com.

مدير عمليات الإنقاذ في مدينة فارنا صرح لشبكة البث العامة BNR بأن "طاقم السفينة التي غرقت مفقود، وأولئك من السفينة الثانية تم إنقاذهم"، بينما تواصل قوات الإنقاذ عمليات البحث الواسعة في المنطقة. على متن السفينة الثانية التي تضررت، "Able"، اندلع حريق نتيجة الاصطدام؛ 18 من أفراد طاقمها غادروا السفينة وتم إنقاذهم، بعضهم مصابون، إلى عبارة بلغارية تُدعى "Dioscuria".

الحادث الأمني في مياه بلغاريا يأتي بعد أقل من يوم واحد فقط من حادث خطير آخر في البحر الأسود، حيث هوجمت سفينة شحن مملوكة لتركيا كانت تحمل الحبوب بواسطة طائرة مسيرة واحدة على الأقل، واشتعلت فيها النيران وغرقت هي أيضاً. سلسلة الهجمات المتعمدة ضد السفن التجارية تثير مخاوف كبيرة بين دول المنطقة وجهات الناتو من تصعيد كبير واتساع التهديدات لمسارات التجارة والملاحة الدولية في منطقة البحر الأسود.