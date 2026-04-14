رئيسة وزراء إيطاليا تعلن تعليق الاتفاق الأمني مع إسرائيل

إيطاليا ستعلق الاتفاق الأمني مع إسرائيل، هذا ما أعلنته اليوم (الثلاثاء) رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. خلال إحاطة للصحفيين في فيرونا، قالت ميلوني إن "الحكومة، في ضوء الوضع الحالي، قررت تعليق التجديد التلقائي للاتفاق الأمني مع إسرائيل".

الاتفاقية الرئيسية للتعاون الأمني بين إسرائيل وإيطاليا هي مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، وُقعت في عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ رسمياً في عام 2005، وتتجدد تلقائياً كل خمس سنوات ما لم يُبلغ أحد الطرفين عن إلغائها.

وهو يشمل تعاوناً عسكرياً واسعاً، بما في ذلك استيراد وتصدير وعبور مواد عسكرية، تدريبات مشتركة للقوات المسلحة، مشتريات صناعية وإنتاج مشترك للأسلحة والمعدات (مثل القنابل، الصواريخ، الدبابات، أنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها).

ينظم الاتفاق أيضًا تجارة الأسلحة والتدريب، ويسمح بعقد صفقات بين وزارتي الدفاع والأمن في البلدين. العديد من التفاصيل محمية بالسرية الأمنية، مما يمنع تقديم تقارير برلمانية كاملة في إيطاليا.

فقط أمس دعا رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي ميلوني إلى عدم تجديد الاتفاقية، مدعيًا أن "هذه ليست مسألة ألوان سياسية أو انتماء أيديولوجي. حكومة إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد الإنسانية، بتنفيذ إبادة جماعية في غزة، بتعزيز مستوطنات ضارة وحتى عنيفة في الضفة الغربية، وبشن العديد من الهجمات المسلحة ضد دول ذات سيادة أخرى تضر بشكل عشوائي بالسكان المدنيين والبنى التحتية".

"التصرف الإجرامي لنتنياهو تسبب في موت آلاف الأشخاص، في نزاعات وفي أضرار اقتصادية هائلة، يتحمل الإيطاليون جزءًا منها أيضًا"، أضافت، "الدعوة هي للابتعاد بشكل واضح عن السلوك غير القانوني لنتنياهو، ومن ثم الانضمام إلى دول أخرى لممارسة الضغط، عزل حكومة نتنياهو وإجبارها على التوقف".

هاجم أيضًا رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، اليوم - يوم ذكرى المحرقة - إسرائيل وقال إن "القانون الدولي يُنتهك بشكل أساسي من قبل دولة واحدة، وهي حكومة إسرائيل".

في الشهر الماضي أفادت "رويترز" أن إيطاليا رفضت السماح لقاذفات أمريكية بالهبوط في قاعدة سلاح الجو في صقلية بجنوب البلاد. صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أفادت أن "عدة قاذفات أمريكية" كان من المفترض أن تهبط في القاعدة بشرق صقلية قبل أن تواصل طريقها إلى الشرق الأوسط، ولم يُذكر متى كان من المفترض أن تهبط. ولم يحدد المصدر عدد الطائرات أو متى وقع الحدث.