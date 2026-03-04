رئيس وزراء إسبانيا يهاجم العملية في ايران: "نكرر خطأ العراق قبل 23 عامًا"

بعد أن رفضت بلاده أن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لأغراض عمليات ضد إيران، خرج رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم (الأربعاء) ضد العملية الأمريكية-الإسرائيلية، وأضفى كذلك نبرة شخصية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في حديثه قال سانشيز: "إسبانيا ضد هذه الكارثة، لأننا نفهم أن الحكومات موجودة لتحسين حياة الناس، ولتوفير حلول للمشاكل، وليس لجعل حياة الناس أسوأ".

قارن سانشيز بين العملية في إيران وحرب الخليج الثانية في العراق عام 2003: "قبل ثلاثة وعشرين عامًا، جرّتنا إدارة أمريكية أخرى إلى حرب في الشرق الأوسط. حرب قيل حينها إنها تهدف إلى القضاء على أسلحة الدمار الشامل لدى صدام حسين، وإحلال الديمقراطية وضمان الأمن العالمي. لكن في الواقع، وبالنظر إلى الوراء، أدّت إلى نتيجة معاكسة تمامًا – إذ تسببت في ارتفاع كبير في الإرهاب الجهادي، وأزمة هجرة حادة في شرق البحر المتوسط، وارتفاع عام في أسعار الطاقة".

بعد ذلك أضاف لسعة شخصية لترامب: "من المؤكد أنه غير مقبول أن يستخدم زعماء غير قادرين على إنجاز هذه المهمة دخان الحرب لإخفاء فشلهم، وفي هذه العملية يملؤون جيوب قلة من الأشخاص".

اختتم رئيس وزراء إسبانيا كلمته عندما أولا موقف حكومته: "أولاً، لا لاننتهاك القانون الدولي الذي يحمي جميعنا، وخاصة الأكثر ضعفاً - السكان المدنيين. ثانياً، لا للافتراض بأن العالم يمكنه حل مشاكله فقط من خلال النزاعات. وأخيراً، لا لتكرار أخطاء الماضي. نحن لن نكون شركاء في أمر يضر بالعالم ويتعارض مع قيمنا ومصالحنا، فقط بسبب الخوف من انتقام أحد. لدينا ثقة مطلقة في القوة الاقتصادية والمؤسساتية والأخلاقية لبلادنا."

نذكّر أنه في بداية الحملة، أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية أن الحكومة في البلاد لن تسمح للطائرات الأمريكية باستخدام قواعدها العسكرية من أجل شن هجمات على إيران منها، وذلك لأن هذا الأمر، بحسب ادعائها، يتعارض مع القانون الدولي.

رداً على خطوة إسبانيا، أمر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزير الخزانة في إدارته "بوقف جميع التعاملات مع إسبانيا". في مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية، قال ترامب أيضاً إن "إسبانيا كانت فظيعة، ولا نريد أي علاقة معهم". ورداً على ذلك، قالت الحكومة الإسبانية: "على الولايات المتحدة أن تلتزم بالقوانين والاتفاقيات الدولية. لدينا الموارد لاحتواء أي تأثير محتمل لحظر تجاري أمريكي".