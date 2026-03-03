ترامب يوضح: "لم تدفعنا إسرائيل للحرب على إيران… بل أنا من قررت ذلك"

عقد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مساء اليوم (الثلاثاء) اجتماعًا مع مستشار ألمانيا فريدريخ ميرتس، وخلاله نفى مزاعم وزير خارجيته ماركو روبيو بأن إسرائيل هي التي دفعت الولايات المتحدة إلى الحملة ضد إيران. وقال ترامب: "إذا كان الأمر كذلك، فأنا من دفعت إسرائيل".

"لو لم نهاجم، لكان الإيرانيون قد هاجمونا أولاً"، قال ترامب، "ليس لدى الإيرانيين سلاح بحرية، ليس لديهم سلاح جو، ليس لديهم دفاع جوي، ليس لديهم رادارات – دمّرنا كل شيء. لدينا جيش ممتاز، ونحن نقوم بعمل جيد. تم تدمير برنامج الصواريخ لديهم."

بعد ذلك تطرق إلى الهجمات على دول الخليج: "أنا مندهش من أن الإيرانيين يهاجمون جيرانهم. جميع دول المنطقة تحاربهم بقوة. لقد هاجموا دولاً لم تكن لها علاقة بما يحدث. إنهم يهاجمون فنادق وبُنى تحتية مدنية. هذا يُظهر لكم كم من الشر نواجهه".

"لا يزالون يحاولون إطلاق الصواريخ، لكن في مرحلة ما لن يكونوا قادرين على ذلك. نحن نصيب الصواريخ والقاذفات. لديهم الكثير من الصواريخ، لكننا نصيبهم. أسوأ حالة من وجهة نظري هي أن يأتي شخص سيء للسيطرة عليهم. آمل أن يأتي شخص أفضل من الداخل لقيادتهم."

فيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع دول أوروبا، قال الرئيس الأمريكي: "كان الألمان رائعين، وكان آخرون أيضاً جيدين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته أيضاً رائع، لكن بعض الدول الأوروبية فظيعة. على سبيل المثال، إسبانيا فظيعة. قلت لسكوت بسنت وزير الخزانة أن يقلص الصفقات معهم، حتى أن إسبانيا منعتنا من استخدام قواعدها."

في وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب منفتح على إمكانية تسليح ميليشيات محلية في إيران، ستكون مستعدة لإسقاط النظام الإيراني. الرئيس لم يحسم أمره بعد في هذا الشأن - لكن التقرير يأتي بعد أن تحدث الليلة الماضية مع قادة أكراد في إيران.