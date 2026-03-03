مصدر عسكري: تدمير 500 هدف جديد في طهران يمنح إسرائيل تفوقًا جوّيًا كاملًا

كشف مصدر عسكري معلومات جديدة لـi24NEWS بخصوص المواقع التي استهدفتها إسرائيل في طهران، مشددا على أن معظم الأهداف التي ضربت حتى الآن في العملية هي أهداف أنشئت بعد عملية "وثبة الأسد" في شهر حزيران\يونيو الماضي، ومن بينها: "منظومات رادار وكشف، وقاذفات صواريخ مضادة للطائرات، وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات، وبنية تحتية لمنظومات الصواريخ المضادة للدبابات، ومراكز القيادة والسيطرة، وقواعد عسكرية استراتيجية في طهران، وهياكل آليات القمع والتنفيذ التابعة للنظام".

عملية "زئير الأسد" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي السبت، كانت بتوجيه استخباراتي وبتعاون وثيق مع القيادة المركزية الأمريكية، حيث شنت هجمات متواصلة على العديد من أهداف النظام الإيراني التي تعتبرها إسرائيل بأنها تشكل تهديدا لها.

التفوق الجوي لإسرائيل فوق ايران أتاح مهاجمة العديد من هذه الأهداف، وخلق لسلاح الجو الإسرائيلي حرية الحركة لتنفيذ عملياته التي اعتمدت على معلومات استخباراتية، وتم خلال الهجوم الافتتاحي استهداف 200 طائرة مقاتلة وما يقارب 500 هدف مختلف، شملت: منظومات الرادار والكشف، وبطاريات الدفاع الجوي، ومراكز القيادة، وأنظمة الدفاع الجوي، باستخدام 550 قذيفة.

شدد المصدر العسكري أن هذه الأهداف أنشئت بعد العملية العسكرية الإسرائيلية ضد ايران في يونيو الماضي، وتم إضافتها الى قاعدة بيانات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتدمير الأهداف أتاح للمقاتلات الإسرائيلية بالوصول الى العاصمة الايرانية طهران، ومنح المقاتلات الإسرائيلية التفوق الجوي وحرية العمل في الأجواء الايرانية.