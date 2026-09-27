بعد سنوات من الحرب.. متمردون في إثيوبيا يشكلون تحالفًا جديدًا

يبدو أن الحرب الأهلية في إثيوبيا على وشك أن تندلع مجددًا بعد أن سيطر حزب جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) الحاكم السابق على مطار ميكيلي الدولي في إقليم تيغراي يوم الخميس الماضي، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن اشتباكات وغارات جوية في شمال إثيوبيا.

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية المواطنين من السفر إلى المنطقة، وحثت الموجودين هناك بالفعل على تجنب السفر بين المدن والتواصل مع السفارة. ويعيش اليهود الإثيوبيون بشكل أساسي في مناطق قريبة من الأماكن التي من المتوقع أن تبدأ فيها الاشتباكات.

بدأ الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التحضير لاستئناف حرب تيغراي، التي انتهت في عام 2022 وأودت بحياة ما يقرب من 600,000 شخص وتسببت في نزوح أكثر من مليونين ونصف. وتواجه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة اشتباكات متزايدة العداء منذ يناير، مع سعي الحكومة الفيدرالية لفرض سيطرة أشد على المنطقة، بينما تحاول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي احتكار النفوذ.

اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الحكومة الفيدرالية بفرض حصار على إقليم تيغراي بعد أن استولت الجبهة بشكل كامل على الإقليم في مايو. وقد أدى ذلك إلى قيام المجلس الانتخابي الإثيوبي بشطب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كحزب سياسي، ومنعها من المشاركة في الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي.

قبل الاستيلاء على المطار، أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي أنها ستتحرك لتنسيق الجهود مع ست ميليشيات عرقية مسلحة أخرى في إثيوبيا لمنع ما تسميه "حربًا أفقية" لصالح "حرب عمودية". وتشير الحرب الأفقية إلى الحرب بين المجموعات العرقية، بينما تشير الحرب العمودية إلى الحرب بين الشعب والحكومة.

الميليشيات العرقية الست الأخرى المتحالفة هي حركة أمهرة فانو الوطنية (AFNM)، التي كانت الخصم الرئيسي السابق للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (TPLF)؛ جيش تحرير أورومو (OLA)، الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF)، الجبهة الثورية الديمقراطية لوحدة عفار (ARDUF)، حركة تحرير شعب بني شنقول (BPLM)، وحركة شعب قومي غوموز الديمقراطية (GPDM). كان بعض هذه الجماعات متحالفًا مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي خلال حرب تيغراي السابقة. الهدف المعلن لهذا التحالف هو الإطاحة بالحكومة الحالية في إثيوبيا.

يمثل هذا التحالف "الأفقي" خروجًا عن حرب تيغراي 2020-2022 التي شهدت وقوف بعض الميليشيات العرقية إلى جانب الحكومة الفيدرالية وأخرى ضدها، في حين دعمت إريتريا الحكومة الفيدرالية.

هذه المرة، اتهمت إثيوبيا إريتريا بدعم جبهة تحرير تيغراي. قبل أيام قليلة من اندلاع المواجهات بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الفدرالية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على إريتريا خلال حرب تيغراي، وسط تكهنات بأن هذه الخطوة مرتبطة بالأزمة المتصاعدة في البحر الأحمر وباب المندب.

ظلت إريتريا متورطة بشكل كبير في السياسة الداخلية الإثيوبية منذ أن حصلت على استقلالها عن إثيوبيا في عام 1993.

إريتريا هي أيضًا واحدة فقط من عدة دول متورطة في الصراع الناشئ. لقد اتهم كل من مصر والحكومة السودانية بدعم المتمردين من قبل رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير بيرهانو جولا، الذي قال: "جبهة تيغراي والتحالف لا يمكنهما تحقيق أي شيء بمفردهما ما لم يتم دفعهما ودعمهما وتزويدهما من قبل السودان ومصر وقوى أخرى."

لطالما اصطدمت مصر وإثيوبيا دبلوماسيًا بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق، والذي تقول مصر إنه سيكون له تأثير كارثي على الموارد المائية المصرية، حتى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألمح إلى أن الحرب مطروحة على الطاولة.

قدمت السودان دعمًا مماثلًا لموقف مصر، وحصلت بالمقابل على دعم عسكري مصري في حربها الأهلية ضد قوات الدعم السريع (RSF).

تم اتهام إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع من خلال السماح للإمارات العربية المتحدة بإعادة تزويد المجموعة بالإمدادات عبر أراضيها.

أدى هذا التشابك في التحالفات وشبكات الدعم المتداخلة إلى مخاوف من أن تجدد الصراع في إثيوبيا قد يشعل صراعًا إقليميًا أوسع، ويجر معه كلًا من الحرب الأهلية السودانية والحرب الأهلية الصومالية، حيث تشارك أيضًا شبكات الدعم المصرية والإماراتية.