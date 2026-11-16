قالت وكالة الاستخبارات الوطنية في أرض الصومال إنها احتجزت لفترة وجيزة خمسة مواطنين أمريكيين زُعم أنهم كانوا يشكلون تهديدًا للأمن القومي. وفي منشور على منصة إكس، قالت الوكالة إنها كانت تراقب المواطنين الأمريكيين منذ وصولهم، وأجرت «تحقيقًا مطولًا» في أنشطتهم.

لم يقدم أي تفاصيل عن هوياتهم أو أنشطتهم المزعومة في منطقة القرن الأفريقي.

لم يردّ على الفور كلٌّ من المدير العام لجهاز الاستخبارات الوطني، جامع محمود عقال، ووزارة خارجية أرض الصومال، ووزارة الخارجية الأمريكية على طلبات التعليق.

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وفقًا لشخص مطّلع على الأمر، يعمل الأمريكيون الخمسة لدى شركة تُدعى باراليل بلاك. وتُظهر رسالة مؤرخة في 4 نوفمبر، اطلعت عليها رويترز، أن وزير خارجية أرض الصومال دعاهم لإجراء دراسات جدوى لاستثمارات محتملة.

قال الشخص إن الأمريكيين الخمسة غادروا أرض الصومال على متن رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد ظهر يوم الاثنين.

لم ترد شركة «باراليل بلاك»، التي سُجّلت في ولاية ديلاوير قبل أقل من شهرين، على الفور على طلبات التعليق.

تتمتع أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، بموقع استراتيجي عند ملتقى المحيط الهندي والبحر الأحمر. وفي ديسمبر الماضي، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بها دولةً ذات سيادة، وتواصل حكومة أرض الصومال سعيها للحصول على اعتراف دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة.