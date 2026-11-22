للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023: أعلنت شركة ال عال اليوم (الأحد) أنها ستعود إلى المغرب وتستأنف رحلاتها المباشرة إلى مراكش اعتبارًا من 21 ديسمبر.

سيُسيَّر الخط بمعدل رحلتين أسبوعيًا، يومَي الاثنين والأربعاء، على متن طائرات «إل عال» التي تضم درجتَي خدمة: السياحية ورجال الأعمال. ويأتي تسيير الرحلات بفضل موافقة الجهات الأمنية في إسرائيل.

تعد المغرب من أكثر الوجهات الشتوية رواجًا وطلبًا لدى الجمهور الإسرائيلي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى طقسه المعتدل ودرجات حرارته الدافئة في هذا الموسم. ويمكن شراء تذاكر الطيران عبر موقع إل عال الإلكتروني ومن خلال وكلاء السفر، بأسعار تبدأ من 599 دولارًا لتذكرة ذهاب وإياب من فئة LITE، تشمل حقيبة بعجلات وحقيبة ظهر.

شلومي زفراني، نائب الرئيس للشؤون التجارية والمبيعات في شركة إل عال: «يسعدنا إعادة الخط المباشر إلى مراكش إلى شبكة وجهات إل عال، فهي وجهة سياحية محبوبة ومرغوبة للغاية، ولا سيما في فصل الشتاء. وتأتي إعادة الخط في إطار جهودنا المتواصلة لتلبية الطلب المتزايد لدى الجمهور الإسرائيلي على أفضل وجه، وتوسيع خيارات وجهاتنا المباشرة لقضاء العطلات والترفيه، مع الاستمتاع بتجربة الخدمة التي تقدمها إل عال، والحرص على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة».

أعلنت شركة أركيع يوم الجمعة الماضي أنها ستستأنف رحلاتها إلى المغرب أيضًا، اعتبارًا من 4 يناير 2027. وستُسيَّر الرحلات مرتين أسبوعيًا، يومَي الاثنين والأربعاء، باستخدام طائرات إسرائيلية تابعة للشركة من طراز Airbus A321neo، تضم 214 مقعدًا وتوفر خدمة الواي فاي أثناء الرحلة. كما تخطط أركيع لتشغيل هذا الخط على مدار العام.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أمريكان إيرلاينز ويسرائير في اليوم نفسه عن تعاون في الرحلات الجوية بين إسرائيل والولايات المتحدة. ووقّعت شركتا الطيران اتفاقية لإنشاء شراكة تجارية جديدة تركز على تحسين خيارات السفر جواً بين إسرائيل والولايات المتحدة. وستتطور الشراكة على مراحل، وستوفر مجموعة من المزايا للعملاء حتى قبل العودة المقررة لأمريكان إيرلاينز إلى تل أبيب في عام 2027.

في إطار المرحلة الأولى من الشراكة، من المتوقع أن تضع إسرائير رمزها على الرحلات المباشرة التي تُسيّرها أمريكان بين مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك (JFK) وتل أبيب. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الشركتان على تطبيق اتفاقية إنترلاين تتيح لعملاء إسرائير الوصول من نيويورك إلى شبكة وجهات أمريكان في أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وبذلك سيتمكن عملاء إسرائير من مواصلة رحلاتهم، بعد وصولهم على متن رحلات تشغّلها إسرائير (أو أمريكان) بين تل أبيب ومطار JFK، إلى وجهات أخرى تخدمها أمريكان انطلاقًا من المطار. وبعد المرحلة الأولى، ستدرس الشركتان فرص توسيع الاتفاقية.