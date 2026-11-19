خلاف بين الشاباك والإمارات يوقف رحلات "ال عال" إلى دبي حتى نهاية العام
أوقفت ال عال بيع تذاكر الرحلات لدبي حتى نهاية عام 2026•وهذا يعني أن الرحلات إلى دبي لن تُستأنف قبل مطلع عام 2027 على الأقل • كما أن استئناف الرحلات ليس مطروحًا لدى سائر شركات الطيران الإسرائيلية أيضًا
استئناف الرحلات الجوية إلى دبي يتأخر: بسبب استمرار الخلافات بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والسلطات الإماراتية بشأن الترتيبات الأمنية للرحلات الإسرائيلية، أعلنت شركة إل عال اليوم (الخميس) أنها أوقفت بيع تذاكر الرحلات إلى المدينة عبر موقعها حتى نهاية عام 2026. وهذا يعني أن رحلات إل عال إلى دبي لن تُستأنف قبل بداية عام 2027 على الأقل.
في غضون ذلك، تؤثر الخلافات أيضًا على بقية شركات الطيران الإسرائيلية، إذ إن استئناف أي خط جوي ليس مطروحًا على جدول الأعمال بعد. كذلك، ونظرًا إلى أن فلاي دبي لم تُنهِ بعد التحقيق في محاولة الهجوم التي وقعت في أواخر سبتمبر، ولم تستكمل الإجراءات الأمنية الأخرى المطلوبة منها للعودة إلى إسرائيل، تظل مدينة دبي منقطعة عن إسرائيل.
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يُذكر أن خط الطيران بين تل أبيب ودبي لم يُستأنف منذ محاولة تنفيذ هجوم على متن رحلة لشركة فلاي دبي، وذلك بعدما تبيّن أن مساعد الطيار الذي خطط لتحطيم الطائرة كان يحمل الجنسية العُمانية، وهي دولة لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل. وخلال التحقيق الذي أجرته الإمارات العربية المتحدة، خلص النائب العام إلى أن مساعد الطيار خطط لتحطيم الطائرة في صالة المسافرين بالمبنى رقم 3 في مطار بن غوريون.