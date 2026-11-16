أجرى وفد إسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة المواصلات، موشيه بن زاكين، محادثات في دولة الإمارات، اليوم، مع المدير العام لشركة «فلاي دبي» ومسؤولين محليين في قطاعي الطيران والأمن، في إطار الجهود الرامية إلى استئناف حركة الطيران بين البلدين.

وبحسب المعطيات الواردة، يسعى الجانبان إلى التوصل إلى اتفاق خلال شهر، بما يسمح لشركة «فلاي دبي» ببدء بيع تذاكر رحلاتها إلى إسرائيل لشهري مارس وأبريل 2027.

استئناف رحلات «فلاي دبي» شرط لعودة الشركات الإسرائيلية

وتربط الإمارات عودة شركات الطيران الإسرائيلية إلى العمل في أراضيها باستئناف رحلات «فلاي دبي» إلى إسرائيل، ما يجعل التفاهم مع الشركة الإماراتية خطوة أساسية في مسار إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين الجانبين.

تفاهمات أمنية لتلبية متطلبات الشاباك

وفي موازاة المحادثات المتعلقة بالطيران، عقد الوفد الإسرائيلي لقاءات مع مسؤولين أمنيين إماراتيين، بهدف التوصل إلى تفاهمات تستوفي المتطلبات الأمنية الإسرائيلية، ولا سيما متطلبات جهاز الأمن العام «الشاباك»، بما يتيح استئناف الرحلات الإسرائيلية إلى الإمارات.

ومن بين الخيارات التي طُرحت خلال النقاشات التوصل إلى تسوية بشأن إجراءات التفتيش الأمني، تشمل استخدام تقنيات مماثلة لأجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT)، وهي تقنيات معتمدة في مطارات حول العالم.

وتتركز الجهود الحالية على بلورة اتفاق يجمع بين متطلبات الأمن واستئناف حركة الطيران، وسط مساعٍ لإنجاز التفاهمات خلال الشهر المقبل.