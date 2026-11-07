تعليق رحلات "فلاي دبي" يرفع الطلب على أبوظبي، وسط زيادة الحجوزات عبر «الاتحاد للطيران» بأكثر من 60% وتساؤلات حول مستقبل هذا التحول بعد عودة الرحلات إلى دبي.

أدى تعليق شركة "فلاي دبي" رحلاتها إلى إسرائيل، عقب حادثة محاولة اختطاف إحدى طائراتها، إلى تغيير وجهة المسافرين الإسرائيليين نحو الشرق، مع تزايد الإقبال على الرحلات التي تسيرها شركة "الاتحاد للطيران" بين تل أبيب وأبوظبي، وسط محدودية المقاعد المتاحة.

وقبل أكثر من ثلاث سنوات، كانت إسطنبول محطة العبور الرئيسية للإسرائيليين المتجهين إلى دول الشرق، لكن توقف الرحلات بين إسرائيل وتركيا مع اندلاع الحرب دفع دبي إلى ملء الفراغ، لتصبح مركزًا رئيسيًا للرحلات والربط الجوي.

وخلال الحرب، واصلت "فلاي دبي" تشغيل رحلاتها إلى إسرائيل، في وقت ألغت فيه شركات طيران أجنبية أخرى رحلاتها، ما عزز مكانة دبي بوصفها محطة عبور مفضلة للمسافرين الإسرائيليين، خصوصًا المتجهين إلى آسيا.

لكن تعليق رحلات الشركة، المقرر استمراره حاليًا حتى نهاية الشهر، ترك عددًا من المسافرين الذين حجزوا تذاكرهم أمام خيارات محدودة، فيما برزت أبوظبي، التي تبعد نحو ساعة بالسيارة عن دبي، بوصفها بديلًا محتملًا.

زيادة الطلب على رحلات أبوظبي

تشغّل "الاتحاد للطيران" حاليًا ست رحلات يومية بين تل أبيب وأبوظبي، بمعدل 42 رحلة أسبوعيًا. وابتداءً من 9 نوفمبر، تعتزم الشركة زيادة عدد المقاعد على هذا الخط من خلال استخدام طائرة أكبر في إحدى الرحلات اليومية.

وأوضحت الشركة أن إلغاء الرحلات إلى دبي ساهم في زيادة الطلب على السفر عبر أبوظبي، لكنها أشارت إلى أن نسبة إشغال الرحلات كانت مرتفعة حتى قبل هذا التطور، ما يجعل توافر المقاعد محدودًا.

وتظل تايلاند إحدى الوجهات الرئيسية للمسافرين الإسرائيليين عبر أبوظبي، إذ توفر الشركة رحلات متابعة إلى بانكوك وفوكيت وشيانغ ماي وكرابي، إلى جانب رصد ارتفاع في الطلب على وجهات أخرى، بينها اليابان وسريلانكا وسيول والصين.

كما يُرجح أن بعض المسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم إلى دبي يختارون الوصول إلى أبوظبي ثم الانتقال برًا إلى دبي، سواء للإقامة فيها أو لمتابعة رحلاتهم الجوية التي سبق أن حجزوها.

ارتفاع الحجوزات بأكثر من 60%

وتشير شركات السفر الإسرائيلية إلى تحول مماثل في سلوك المسافرين. وقال نائب رئيس شركة "كشرי تفوعا"، نير مزور، إن تعليق الرحلات إلى دبي دفع مزيدًا من الإسرائيليين إلى التفكير في أبوظبي، سواء كوجهة سياحية أو محطة للانتقال إلى دول الشرق الأقصى.

وأضاف أن أبوظبي ليست مجرد بديل مؤقت، بل وجهة سياحية قائمة بذاتها، تضم مجموعة من التجارب الترفيهية والحدائق العالمية، لكنه أشار إلى أن الطلب الحالي يتجاوز قدرة "الاتحاد للطيران" على تعويض النقص في الرحلات إلى دبي.

من جهتها، قالت المديرة العامة لشركة "غوليفر"، تمار غرزون، إن إلغاء الرحلات إلى دبي أدى إلى تغيير ملحوظ في أنماط حجز الإسرائيليين المتجهين إلى الشرق الأقصى، موضحة أن الحجوزات عبر أبوظبي ارتفعت بأكثر من 60% منذ حادثة "فلاي دبي".

هل تحافظ أبوظبي على مكانتها بعد عودة رحلات دبي؟

ورغم استفادة أبوظبي من تعليق الرحلات إلى دبي، فإن قدرتها على التحول إلى مركز رئيسي للعبور الجوي على المدى الطويل لا تزال مرتبطة بتوافر المقاعد وتواتر الرحلات وتنوع الوجهات والأسعار.

وقال خبير الطيران والسياحة الدكتور عوزي فرويند فاينشتاين، من الأكاديمية في كينيرت، إن شبكة وجهات "الاتحاد للطيران" تشبه نسبيًا شبكة "طيران الإمارات"، لكن أسطولها أصغر بكثير، ما يؤثر في عدد المقاعد وتواتر الرحلات والأسعار. وأضاف أن هناك وجهات في آسيا وأفريقيا ونيوزيلندا تصل إليها "طيران الإمارات" ولا تشملها شبكة الاتحاد.

وأوضح أن تعزيز مكانة أبوظبي كمركز للرحلات المتصلة يتطلب زيادة عدد المقاعد على الرحلات من إسرائيل، إلى جانب توفير مواعيد ربط مريحة وأوقات انتظار قصيرة وأسعار تنافسية.

وفي ما يتعلق بعودة الرحلات إلى دبي، أشار الخبير إلى أن "طيران الإمارات" تحظى بتقدير المسافرين الإسرائيليين بفضل مستوى خدماتها واتساع شبكة وجهاتها، لكنه لفت إلى أن تداعيات محاولة الاختطاف قد تؤثر في استعادة ثقة المسافرين على المدى القريب.

وأضاف أن أحد الاحتمالات يتمثل في استئناف "طيران الإمارات" رحلاتها إلى إسرائيل بشكل مباشر، لتحل كليًا أو جزئيًا محل "فلاي دبي". لكنه لم يستبعد عودة المسافرين إلى الأخيرة مستقبلًا، إذا قدمت أسعارًا أقل وظلت المقاعد المتاحة لدى الشركات المنافسة محدودة.

أبوظبي وجهة سياحية ومحطة عبور

وبالتوازي مع زيادة الإقبال على الرحلات، يمكن للمسافرين الاستفادة من برنامج التوقف السياحي الذي تقدمه "الاتحاد للطيران"، إذ يتيح البرنامج للمسافرين الذين يحجزون تذكرة ذهاب وعودة عبر موقع الشركة الإقامة مجانًا لمدة تصل إلى ليلتين في فنادق مشاركة بأبوظبي، خلال رحلة الذهاب أو العودة، وفق شروط البرنامج.

وتضم العاصمة الإماراتية معالم سياحية بارزة، من بينها جامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الوطن، إضافة إلى جزيرة ياس التي تحتضن مجموعة من المرافق الترفيهية، مثل عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وياس ووتر وورلد، إلى جانب حلبة مرسى ياس.

وبينما تستفيد أبوظبي حاليًا من تعليق رحلات دبي، يبقى السؤال ما إذا كان هذا التحول سيستمر بعد استئناف الرحلات، أم أن المسافرين الإسرائيليين سيعودون إلى استخدام دبي مركزًا رئيسيًا للعبور نحو الشرق.