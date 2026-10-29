بعد حادثة "فلاي دبي".. إسرائيل تفرض قواعد أمنية جديدة على شركات الطيران

أعلنت مصلحة الضرائب الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تعليمات جديدة لشركات الطيران العاملة على الخطوط المتجهة إلى إسرائيل، تلزمها بتقديم بيانات أفراد الطواقم قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الإقلاع المقرر، وذلك في أعقاب حادثة رحلة "فلاي دبي".

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز أمن الطيران المدني، من خلال منح الجهات المختصة وقتاً أطول لفحص بيانات أفراد الطواقم والاستعداد للتعامل معها، في إطار تشديد إسرائيل متطلبات التأمين وتحديث قواعد الإبلاغ عن الطواقم المسافرة من إسرائيل وإليها.

وبحسب التعليمات التي نشرها المركز الوطني لتشخيص المسافرين التابع لمصلحة الضرائب الإسرائيلية، يتعين على شركات الطيران تقديم بيانات الطواقم قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الإقلاع المخطط له.

كما يتوجب على الشركات إعادة تقديم البيانات وتحديثها خلال الفترة المخصصة لإجراءات تسجيل الوصول، على ألا يتجاوز الموعد ساعتين قبل الإقلاع المقرر، مع الإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على المعلومات المقدمة.

وتلزم التعليمات شركات الطيران أيضاً بتسليم قائمة كاملة ونهائية ومحدثة بأفراد الطاقم عند موعد الإقلاع الفعلي، لضمان توافر المعلومات الدقيقة لدى الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حادثة رحلة «فلاي دبي»، وفي ظل توجه إسرائيلي لتشديد إجراءات الرقابة الأمنية على الطيران المدني وتعديل آليات تبادل المعلومات المتعلقة بأطقم الرحلات الجوية المتجهة إلى البلاد والمغادرة منها.