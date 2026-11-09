بعد نحو شهر ونصف من محاولة تنفيذ هجوم على متن رحلة تابعة لشركة فلاي دبي متجهة إلى إسرائيل، أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم (الاثنين) أنها اعترفت بالحادث باعتباره عملاً عدائياً، وأحالت القرار إلى مؤسسة التأمين الوطني لمتابعة معالجة شؤون الركاب المتضررين.

أفاد بيان الوزارة بأن الاعتراف جاء بعد تلقي تأكيد رسمي من جهات التحقيق المختصة في إسرائيل. وقد اعترفت الجهة المخوّلة في وزارة الأمن الإسرائيلية بمحاولة تنفيذ الهجوم على متن الرحلة باعتبارها حادثًا عدائيًا، وأُحيل قرارها إلى مؤسسة التأمين الوطني، التي تتواصل مع المتضررين.

أفادت مؤسسة التأمين الوطني بأنه في أعقاب إعلان وزارة الأمن، يمكن للمسافرين المدنيين الذين تعرضوا لإصابة جسدية أو نفسية تقديم طلب إلى التأمين الوطني لتحديد نسبة إعاقتهم باعتبارهم متضررين من أعمال عدائية.

كان على متن الرحلة من دبي إلى تل أبيب أكثر من 170 إسرائيليًا. وخلال الرحلة، بُثّ رمز طيران أثار الاشتباه في اختطاف الطائرة، وعلى إثر ذلك غيّرت الرحلة مسارها وهبطت في السعودية بعد نحو 30 دقيقة.

أثناء الرحلة، وبينما كانت الطائرة في طريقها إلى إسرائيل، اعتدى مساعد الطيار على قائد الطائرة وطعنه. إثر ذلك، فقدت الطائرة السيطرة وهوت بشدة لعشرات الثواني. واقتحم ركاب إسرائيليون كانوا على متنها قمرة القيادة، وسيطروا على المهاجم وساعدوا في استعادة السيطرة على الطائرة. ولاحقًا، هبطت الطائرة اضطراريًا في مدينة تبوك السعودية، وألقت السلطات المحلية القبض على المشتبه به.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الحادث إنه وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى إسرائيل، حاول مساعد الطيار تحطيم الطائرة بمن فيها من ركاب. ووصف وزير الأمن يسرائيل كاتس الحادث بأنه "محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي جهادي أُحبط بفضل سرعة بديهة الركاب".