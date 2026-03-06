ترامب: "نريد تطهير القيادة في إيران، لدي أسماء لزعماء جدد"

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (الجمعة) في مقابلة مع شبكة NBC News إنه يرغب في رؤية هيكل القيادة في إيران يُزال بالكامل، حتى إنه ألمح إلى أن لديه أسماء لأشخاص يعتقد أنهم يمكن أن يقودوا الدولة في المستقبل.

في مكالمة هاتفية مع الشبكة قال ترامب: "نحن نريد الدخول وتنظيف كل شيء. لا نريد شخصًا يعيد بناء نفسه لمدة عشر سنوات." وبحسب أقواله، الهدف هو تنصيب قيادة جديدة في إيران: "نحن نريد أن يكون لديهم قائد جيد. لدينا بعض الأشخاص الذين أعتقد أنهم سيقومون بعمل جيد." قال، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم.

ترامب ادعى أيضاً أنه يعمل لضمان سلامة هؤلاء الأشخاص الذين قد يقودون إيران في المستقبل حسب قوله. وقال: "نحن نراقبهم".

في سياق المقابلة تطرق ترامب أيضاً إلى تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني عراقجي، الذي قال في مقابلة مع NBC إن إيران مستعدة لهجوم بري من القوات الأمريكية والإسرائيلية. واعتبر ترامب هذه التصريحات "ملاحظة مهدورة"، وألمح إلى أن الهجوم البري ليس مطروحاً حالياً على الطاولة.

"هذا مضيعة للوقت. لقد خسروا كل شيء - خسروا أسطولهم البحري، وخسروا كل ما كان بإمكانهم أن يخسروه"، قال ترامب، مضيفًا أن وتيرة وشدة الهجمات من المتوقع أن تستمر.