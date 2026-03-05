ترامب: "أمريكا ستتدخل في اختيار المرشد الأعلى الجديد لإيران"

قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم (الخميس) لـ"بوليتيكو" إن "الولايات المتحدة ستساعد في اختيار القائد الأعلى الجديد لإيران".

وفي هذا السياق، أشار الرئيس الأمريكي إلى إمكانية أن يتحرك الأكراد ضد النظام الإيراني وقال إنه "يعتقد أن ذلك رائع إذا كانوا يريدون القيام بذلك".

بعد اغتيال علي خامنئي، يبدو الآن بشكل غير معتاد وعلى خلاف مع إرث قائد الثورة الإسلامية الخميني - أن الابن الثاني لخامنئي، مجتبى، سيرث منصب المرشد الأعلى لإيران.

كان من المفترض أن يُنشر القرار في هذا الشأن أمس، لكنه تأجل على ما يبدو خشية أن يُغتال. الجهة المسؤولة عن اختيار القائد الأعلى هي مجلس الخبراء، الذي حاولت إسرائيل مهاجمته أول أمس - 88 رجل دين لديهم الصلاحية لحسم هوية القائد القادم.

مجتبی، الابن الثاني لعلي خامنئي وحفيد الخميني، وُلِد عام 1969 في مدينة مشهد، مدينة والده الأصلية. قاتل في حرب إيران-العراق، حيث كوّن العديد من العلاقات مع من أصبحوا لاحقاً من كبار قادة الحرس الثوري في أيامنا هذه. درس في قم، إلى جانب كبار الشيعة في إيران، وحصل على شهادة رجل دين. يُعتبر محافظاً جداً، وأكثر تطرفاً من والده.