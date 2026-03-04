أكثر تشددًا وغموضًا… من هو مجتبى خامنئي المرشح لخلافة والده في حكم إيران؟

بشكل غير معتاد وبخلاف إرث قائد الثورة الإسلامية الخميني، يبدو أن الابن الثاني لعلي خامنئي، مجتبى، سيرث منصب المرشد الأعلى لإيران. كان من المفترض أن يُنشر القرار بهذا الشأن صباح اليوم، لكنه تأجل على ما يبدو خشية تعرضه للاغتيال. المسؤولون عن قرار اختيار مجتبى هم مجلس الخبراء الذي حاولت إسرائيل مهاجمته أمس - 88 رجل دين يملكون صلاحية حسم هوية القائد القادم.

مجتبی، الابن الثاني لعلي خامنئي الذي اغتيل في بداية عملية زئير الأسد، وُلد عام 1969 في مدينة مشهد، مدينة ميلاد والده. شارك في الحرب الإيرانية-العراقية، حيث كوّن علاقات عديدة مع من أصبحوا لاحقًا كبار قادة الحرس الثوري في أيامنا هذه. درس في مدينة قم مع كبار الشيعة في إيران، ونال تأهيلاً كرجل دين. يُعتبر محافظًا جدًا، وأكثر تشددا من والده.

في عام 2004 تزوج مجتبى من زهراء، وفي عام 2007 وُلد طفلهما الأول، وفي بداية الأسبوع أفيد في إيران أن ابنه وزوجته قُتلا في هجوم إلى جانب القائد الأعلى السابق وزوجته.

في إيران، يدّعون في الأسابيع الأخيرة أن لمجتبى كان له دور كبير في قمع الاحتجاجات في شهر يناير، حيث كان ينسق مع الحرس الثوري الإيراني التحركات. كشخص من المتوقع أن يكون القائد الأعلى الثالث لإيران، إذا استمر النظام في هيكليته الحالية، من المتوقع أن يجعل الدولة أكثر محافظة، وربما أيضًا يدفع نحو تعيين محافظين مقربين في المناصب الرئيسية في الدولة، كما دعم أيضًا تعيين الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في منصبه.

اختيار مجتبى سيشكّل الخط الذي توقع كثيرون أن يتخذه نظام الملالي بعد اغتيال والده – أكثر تشددا ودينيا.