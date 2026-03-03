تقرير: اختيار مجتبى خامنئي لمنصب المرشد الأعلى خلفا لوالده

أفادت قناة "إيران إنترناشيونال"، المعروفة بقربها من المعارضة الإيرانية، هذا المساء (الثلاثاء) بأن مجتبى خامنئي، نجل علي خامنئي الذي تمّت تصفيته في الضربة الافتتاحية لعملية "زئير الأسد"، تم اختياره ليكون القائد الأعلى للدولة.

يأتي هذا التقرير بعد ساعات من استهداف المبنى الذي اجتمع فيه مجلس الحكماء الإيراني، الذي من المقرر أن يختار المرشد الأعلى الجديد. مصدر إسرائيلي صرّح لـ i24NEWS في وقت سابق اليوم أنه لم يتضح بعد كم من أعضائه كانوا في المكان عند مهاجمة المبنى.

مجتبى، نجل علي خامنئي، لا يشغل أي منصب رسمي في الدولة. يُعتبر، إلى جانب إخوته، من الذين يعملون وراء الكواليس ويديرون سياسة الظل. بالإضافة إلى ذلك، أفاد التقرير بأن الابن شارك بشكل فعال في قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران من قبل الحرس الثوري وجماعة الباسيج.