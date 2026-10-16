ترامب يلغي البث المباشر لإعدام نضال حسن رميا بالرصاص

أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الخميس أنه تراجع عن نيته بث تنفيذ حكم الإعدام بحق نضال مالك حسن - ضابط سابق في الجيش الأمريكي من أصل فلسطيني، الذي قتل 13 شخصًا في مجزرة قاعدة فورت هود في عام 2009، على الهواء مباشرة.

في منشور نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "سوشيال تروث"، كتب الرئيس ترامب أن "نضال مالك حسن، المقدم السابق في الجيش الأمريكي الذي أصبح خائناً، هو رجل سيئ وشرير للغاية، قتل 13 شخصاً، من بينهم مجندة حامل قُتلت مع ابنها الذي لم يولد بعد، وأصاب بجروح خطيرة جداً 32 شخصاً بريئاً آخرين".

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، خلال فترة ولاية باراك حسين أوباما، راقب الاتصالات الإلكترونية بين حسن ورجل الدين المتطرف ذو الأصول اليمنية-الأمريكية، أنور العولقي. بعد أن قام فريق المهمة لمكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي بمراجعة المواد، توصل المحققون إلى استنتاج أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحسن لا تشكل تهديداً. هذا التقييم لإجراءات إدارة أوباما اعتبر لاحقاً فشلاً استخباراتياً مركزياً.

وكتب ترامب "مع كل ذلك، أعتقد أن بث تنفيذ حكم الإعدام كي يتمكن الجميع من مشاهدته كان يمكن أن يشكل رادعًا مهمًا، ويسمح للعالم أن يرى كيف تتعامل أمريكا مع الإرهابيين والحثالة مثل حسن. ومع ذلك، العديد من الأشخاص الطيبين وذوي النوايا الحسنة يفضلون عدم مشاهدة موته، لا بشكل مباشر ولا عبر أي وسيلة بصرية أخرى. سوف يموت، كما هو مخطط، أمام فرقة إعدام، لكن هذا الحدث لن يُبث. ومع ذلك، أفراد العائلة المقربين من الضحايا سيُسمح لهم بمشاهدة تنفيذ حكم الإعدام بحضورهم، إذا اختاروا ذلك. إنهم يستحقون أن يشهدوا العدالة!".

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تنفيذ حكم الإعدام بحسن مخطط له ليكون في تاريخ 03.12 الساعة 13:00، في نفس القاعدة العسكرية في تكساس حيث نفذ حسن عملية إطلاق النار الجماعية في عام 2009. الساعة التي تم تحديدها هي نفس الساعة الدقيقة التي بدأ فيها المذبحة.

حسن، رائد سابق في الجيش الأمريكي خدم كطبيب نفسي عسكري، أطلق النار في عام 2009 في غرفة انتظار مكتظة، حيث كان الجنود ينتظرون الفحوصات الطبية الأخيرة قبل إرسالهم إلى العراق وأفغانستان. حسن كان معارضًا للنشاط العسكري الأمريكي في الدول الإسلامية. قتل حسن 13 شخصًا وأصاب 32 آخرين. أثناء اعتقاله أصبح مشلولًا بعد أن أطلقت عليه الشرطة النار أثناء ردها على الحادث.