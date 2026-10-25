انقلاب في البرازيل؟ بولسونارو ولولا يتواجهان في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

البرازيليون يعودون إلى صناديق الاقتراع اليوم (الأحد) لاختيار بين مرشحين يتنافسان على نسخ مختلفة تمامًا من الدولة. تدور معركة متقاربة بين الرئيس الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا البالغ من العمر 80 عامًا، و فلافيو بولسونارو البالغ من العمر 45 عامًا، ابن الرئيس السابق جايير، الذي يسعى لاستعادة إرث والده.

مرشح اليسار، لولا دا سيلفا، دخل الجولة السابقة من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في بداية الشهر، كمرشح متصدر في معظم الاستطلاعات، على أمل تأمين ولاية رابعة وإطالة مسيرة سياسية شكلت البلاد لأكثر من عقدين.

بدلاً من ذلك، وجد نفسه في جولة الإعادة مع فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس السابق جايير بولسونارو، حيث أن ظهوره القوي بشكل غير متوقع في الجولة الأولى من التصويت قلب التوقعات وجعل أحد أبرز قادة اليسار في أمريكا اللاتينية يكون المستضعف في هذه الانتخابات.

بولسونارو، حليف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يتبنى نهجًا يمينيًا ومؤيدًا لأمريكا بشكل واضح، ويسعى بشكل صريح لتعزيز العلاقات مع إسرائيل إلى جانب الانضمام إلى التكتل اليميني المتوسع في القارة، والذي يضم الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي. من ناحية أخرى، يسعى الرئيس اليساري لولا للحفاظ على سياسة خارجية مستقلة، والابتعاد عن واشنطن، وتعزيز التحالفات الاقتصادية مع الصين ودول الجنوب العالمي.

أعلن المحكمة العليا للانتخابات في برازيليا، بعد الجولة الأولى، أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستحسم في جولة ثانية تُجرى اليوم، في 25 أكتوبر. جاء هذا الإعلان بعد اتضاح أن المرشحين الرئيسيين لم ينجحا في تجاوز عتبة الخمسين بالمئة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.