رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، سيشارك مساء اليوم (الأربعاء) في فعالية ذكرى لإحياء السابع من أكتوبر، وبعد ذلك سيلتقي مع سكان نيويورك الفلسطينيين، وذلك بحسب جدول الأعمال العام الذي نشره مكتبه.

وفقًا للجدول الزمني ليوم 7 أكتوبر 2026, في الساعة 19:00 سيشارك ممداني في "وقفة تذكارية لذكرى 7 أكتوبر"، وهو حدث لإحياء ذكرى 7 أكتوبر. في الساعة 21:00، بعد حوالي ساعتين، من المتوقع أن يلتقي رئيس البلدية مع "الفلسطينيين المقيمين في نيويورك".

في وقت سابق من اليوم، من المتوقع أن يجري ممداني مقابلة في برنامج "¡Despierta América!" على قناة Univision، وأن يشارك في مراسم الذكرى السنوية لفرق الإطفاء في نيويورك، ولاحقًا سيظهر في برنامج "Out of Office With The Mayor" على قناة NY1، الذي تم تسجيله مسبقًا.

نذكر أن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس، وجّه دعوة علنية لرئيس بلدية زهران ممداني لحضور عرض الفيلم عن أحداث 7 أكتوبر، الذي تنظمه القنصلية الإسرائيلية في المدينة. وقد تم تسليم الدعوة في خطاب ألقاه خلال مراسم إحياء الذكرى الرسمية لهجوم 7 أكتوبر، التي حضرها حوالي ألف شخص، وكذلك في رسالة بعث بها أكونيس إلى رئيس البلدية.