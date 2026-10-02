دعا رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك مذكرة التوقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددًا موقفه الداعم لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة.

وجاءت تصريحات ممداني خلال مقابلة في بودكاست "هذا الأسبوع" الذي يقدمه الممثل الكوميدي ثيو فون، حيث قال إنه يرى أن على الحكومة الأميركية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية واحترام أوامرها وتنفيذها بحق الجميع، بما في ذلك مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة توقيف بحق نتنياهو، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في قطاع غزة. وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة والاتهامات الموجهة إليها.

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من اعتقال نتنياهو إلى مطالبة واشنطن بالتحرك

موقف ممداني يأتي بعد أشهر من الجدل الذي أثاره خلال حملته الانتخابية، عندما تعهد بأنه سيسعى إلى اعتقال نتنياهو في حال زيارته نيويورك استنادًا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

لكن ممداني أقر في يوليو/تموز الماضي، بعد مراجعة قانونية أجرتها إدارة المدينة، بأن سلطات نيويورك لا تملك صلاحية قانونية مستقلة لتنفيذ مذكرة التوقيف. وأوضح حينها أن تنفيذ مثل هذا الإجراء يتطلب تحركًا من السلطات الفدرالية الأميركية.

وتشير تحليلات قانونية إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، كما أن القانون الأميركي يفرض قيودًا على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ما يجعل تنفيذ أوامرها داخل الولايات المتحدة مسألة قانونية معقدة.

خلاف متواصل بين ممداني ونتنياهو

وتأتي تصريحات رئيس بلدية نيويورك في ظل خلاف سياسي حاد مع نتنياهو، تصاعد خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة في 24 سبتمبر/أيلول، انتقد نتنياهو ممداني، وقال إن كثيرًا من اليهود في نيويورك لم يعودوا يشعرون بالأمان، كما هاجم مواقف رئيس البلدية من الحرب في غزة.

من جانبه، اتهم ممداني نتنياهو بمحاولة تحويل الأنظار عن الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل بشأن حرب غزة، وكرر اتهامه للحكومة الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية، وهي تهمة ترفضها إسرائيل ونتنياهو بشكل قاطع.

وفي المقابل، تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو تتعلق باتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وليس بتهمة الإبادة الجماعية.

الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعترفان باختصاص المحكمة

الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا دولتين عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية، وقد اتخذت واشنطن في السنوات الأخيرة مواقف رافضة لاختصاص المحكمة في قضايا تتعلق بمواطنين ومسؤولين أميركيين وإسرائيليين.

وفي يوليو/تموز، قال ممداني إن إدارته استنفدت الخيارات القانونية المتاحة لها وخلصت إلى عدم امتلاك مدينة نيويورك صلاحية مستقلة لتنفيذ مذكرة المحكمة، قبل أن يدعو الحكومة الفدرالية إلى الانضمام إلى المحكمة وتنفيذ المذكرة بحق نتنياهو.