أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على خمسة رجال وتوجيه تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل والتآمر لارتكاب أعمال عنف في محيط البيت الأبيض. ووفقًا للوائح الاتهام، خطط المشتبه بهم لتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي خلال فعالية UFC Freedom 250 القتالية التي أقيمت في الحديقة الجنوبية للمبنى.

شملت الخطة إرسال طائرات بدون طيار محمّلة بمواد متفجرة فوق الموقع، ومن ثم إطلاق النار من قبل قناصة باتجاه شخصيات رفيعة المستوى ستجرب الهروب من المكان.

في الحدث حضرت شخصيات رئيسية بارزة في السياسة والأعمال، من بينهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، نائب الرئيس جاي دي فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو، المدير التنفيذي لـ UFC دانا وايت، ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ. أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إلى أن المعلومات الاستخباراتية حول التهديد تم تلقيها في العاشر من يونيو، وأدت إلى عملية اعتقالات متعددة الولايات في أوهايو، ميسوري، نبراسكا وكاليفورنيا. أكد مدير الخدمة السرية، شون كارن، أن وكالته أدارت التحقيق منذ بدايته وأن الحدث نفسه لم يكن في خطر حقيقي.

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من تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يتبين أن أحد المتهمين، تايسن بروبر البالغ من العمر 19 عامًا، بدأ بالتواصل مع أعضاء المجموعة في شهر مارس، ولاحقًا نقلوا المناقشات إلى تطبيق رسائل مشفّر. في منزل بروبر في أوهايو، تم ضبط العديد من الأسلحة النارية، آلاف الطلقات ومعدات تكتيكية، إلى جانب تحديد أعضاء في الكونغرس كأهداف محتملة.

أعضاء الشبكة، الذين خططوا للقاء في فيرجينيا قبل تنفيذ الهجوم، طلبوا إلحاق أذى قاتل بالحاضرين، ووزارة العدل أرفقت أيضًا لقطات شاشة من هواتفهم المحمولة توثق تخطيط العملية.

الإحباط الحالي ينضم إلى كشف شبكة واسعة تضم أكثر من 20 مشتبهًا في تطبيق "سيجنال"، الذين سعوا للإضرار بـ"المليارديرات والرأسماليين". في الوقت نفسه، وبسبب إحباط المؤامرة في عيد ميلاد الرئيس ترامب، يتزايد القلق في الولايات المتحدة من أن مباريات المونديال القادمة قد تصبح أيضًا هدفًا لهجمات مماثلة.

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رئيس قوة المهام الخاصة بالبيت الأبيض لكأس العالم، أندرو جولياني، أعلن أن تكنولوجيا متقدمة لتعطيل الطائرات بدون طيار ستُفعّل في جميع العشرات من المباريات المخطط لها، بينما قامت الـFBI بمصادرة عشرات الطائرات بدون طيار بالقرب من الملاعب في أتلانتا وميامي.