أثار تحليل جنائي جديد لملابسات وفاة جيفري إبستين في أغسطس 2019 جدلًا متجددًا، بعدما خلص خبير الطب الشرعي الدكتور مايكل فريمان إلى أن الملياردير المتهم بجرائم جنسية يُرجّح أنه قُتل في زنزانته ولم ينتحر.

وجد فريمان، الذي فحص وثائق وصورًا من تشريح الجثة، أن الإصابات في عنق إبستين وجسده لا تتفق مع الشنق الذاتي. ومن بين ما رُصد علامتان منفصلتان غير متوازيتين للخنق، وإصابات داخلية عميقة في الكتف والوجه تشير إلى ضربة بجسم غير حاد، وكذلك علامات تشبه آثار الأظافر. بالإضافة إلى ذلك، عُثر في الزنزانة على قطعة قماش برتقالية معقودة بعقدة مزدوجة، تتطابق مع العلامات على العنق بدرجة أكبر بكثير من الحبل المذكور رسميًا في التقرير الحكومي.

يوجه التقرير انتقادات لاذعة إلى سلسلة من الإخفاقات الجسيمة في تحقيق مكتب الطب الشرعي في نيويورك. فقد نُقلت جثة إبستين من الزنزانة خلال دقائق معدودة دون توثيق فوتوغرافي مناسب، ولم يُغلق مسرح الحادث، وكانت معظم كاميرات المراقبة في الجناح معطّلة. كما زوّر الحراس تقارير في تلك الليلة.

في المقابل، يتمسك معهد الطب الشرعي في نيويورك باستنتاجه الأصلي بأن الوفاة كانت انتحارًا. ومع ذلك، تنضم نتائج فريمان إلى الشكوك التي أثارها خبراء سابقًا وتعزز الادعاءات بأن إبستين خُنق حتى الموت على يد شخص آخر.