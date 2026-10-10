أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (بين الجمعة والسبت) عن تعيين كايتي زكريا في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلفاً لكارولين ليفيت التي استقالت من المنصب. زكريا تشغل حالياً منصب مستشارة إعلامية رفيعة المستوى في شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" التي يملكها ترامب. وهي المتحدثة السادسة لترامب خلال ولايتيه.

في بيان تعيينها، أشاد ترامب بزكريا وأعرب عن ثقته في أنها ستنجح في منصبها الجديد. وبحسب قوله، ستعمل بالتعاون مع وسائل الإعلام، الجمهور الأمريكي والإدارة. وأضاف الرئيس أن زكريا تحظى باحترام من وسائل الإعلام وأنه يتوقع منها تحقيق نتائج ممتازة للولايات المتحدة.

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زكريا، المولودة في كاليفورنيا، شغلت في السابق منصب المتحدثة ونائبة مساعد الوزير لشؤون الجمهور في وزارة الأمن الداخلي. هي خريجة جامعة بيبرداين وكلية كروزو للحقوق التابعة للجامعة، محامية ومحللة دائمة في وسائل إعلام أمريكية، منها Fox News و-Newsmax.

إلى جانب خبرتها المهنية، كانت زكريا منخرطة في الحملات السياسية لترامب وساعدت في النشاط في الولايات المتأرجحة خلال الحملة الانتخابية. أشار ترامب إلى أن سجلها في دعمه ثابت، وأبرز ولاءها له وانتماءها لحركة MAGA المرتبطة بأجندته السياسية.

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في بيانه، تطرق الرئيس أيضًا إلى سابقتها في المنصب، كارولين لوفيت، وأشاد بعملها كمتحدثة باسم البيت الأبيض، حيث أدت دورًا مركزيًا في نقل رسائل الإدارة إلى وسائل الإعلام خلال فترتها. كما هو معروف، أعلنت لوفيت البالغة من العمر 27 عامًا استقالتها من المنصب قبل نحو شهرين لتتمكن من تخصيص وقت أكبر لعائلتها.