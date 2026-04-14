ترامب يهاجم ميلوني: “خدعتني.. ظننتها شجاعة لكنني كنت مخطئًا”

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، معبرًا عن “صدمته” من مواقفها الأخيرة، وذلك في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا.

وقال ترامب إنه كان يعتقد أن ميلوني تتمتع بالشجاعة، لكنه “أخطأ في تقديره”، مضيفًا أنها “مختلفة تمامًا عما كان يعتقده”.

وتأتي هذه التصريحات بعد تباين في مواقف الطرفين، حيث انتقدت ميلوني قرار ترامب الانخراط في الحرب مع إيران، كما أدانت تصريحاته تجاه البابا، ووصفتها بأنها “غير مقبولة”.

كما أعلنت اليوم بأن إيطاليا ستعلق الاتفاق الأمني مع إسرائيل، وذلك خلال إحاطة للصحفيين في فيرونا، قالت ميلوني إن "الحكومة، في ضوء الوضع الحالي، قررت تعليق التجديد التلقائي للاتفاق الأمني مع إسرائيل".

وكانت ميلوني تُعد من الحلفاء المقربين لترامب في أوروبا، إلا أن الخلافات الأخيرة تعكس توترًا متزايدًا في العلاقة بين الجانبين، في ظل تباين الرؤى بشأن القضايا الدولية الراهنة