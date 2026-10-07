قادة العالم يحيون ذكرى السابع من أكتوبر بكلمات مؤثرة

بعد ثلاث سنوات من هجوم السابع من أكتوبر، يحيي قادة وممثلون بارزون في فرنسا، ألمانيا وهولندا صباح اليوم (الأربعاء) ذكرى الضحايا ويتطرقون إلى الهجوم وإلى النضال ضد معاداة السامية والأعمال المسلحة.

كتب رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون: "ثلاث سنوات مرت منذ أن حصدت هجمات الإرهاب البربرية التي نفذتها حماس أرواح أكثر من 1,200 شخص، بينهم 51 من أبناء وطننا". وأضاف: "ثلاث سنوات نشارك فيها ألم دولة إسرائيل والعائلات الثكلى. بعد ثلاث سنوات، لا ننسى لا الأسماء ولا الوجوه: هؤلاء لمايا، وأوهاد، وفالنتين، وللكثيرين الآخرين".

"محاربة معاداة السامية والإرهاب، في كل مكان ودائمًا، والعمل من أجل السلام والأمن للجميع: هذا هو التزام فرنسا"، كتب رئيس فرنسا.

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كما علّق أيضاً مستشار ألمانيا فريدريخ ميرتس على الهجوم. وكتب: "هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 يشكل صدعاً عميقاً. نحن نخلد ذكرى الضحايا، ونشاركهم ألمهم". وأضاف ميرتس: "يجب علينا مواجهة معاداة السامية بمزيد من الحزم. يجب أن يكون بإمكان النساء والرجال اليهود العيش هنا دون خوف".

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رئيس وزراء السويد: "الهجوم في السابع من أكتوبر كان ضد عائلات، نساء، أطفال وشباب كانوا يرقصون. اليوم نكرّم ذكرى أولئك الذين قُتلوا. منذ ذلك الحين، اضطر اليهود أيضًا إلى مواجهة معاداة متزايدة للسامية. اليهود في السويد يشهدون أنهم يشعرون بعدم الأمان في بلدهم. هذا ببساطة أمر صادم. لا مكان لمعاداة السامية في دولتنا. يجب أن يكون الإنسان قادرًا على ارتداء نجمة داوود بفخر، زيارة الكنيس، وإيصال أطفاله إلى المدارس اليهودية. سنقف دائمًا إلى جانب يهود السويد."

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كايا كالاس، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي: "هجوم 7 أكتوبر كان عملاً همجياً من الإرهاب. اليوم نقف إلى جانب إسرائيل ونحترم ذكرى كل شخص سُلبت حياته ودُمِرت على يد حماس. أفكارنا مع الضحايا والناجين وعائلاتهم وكل من يواصل حمل ألم ذلك اليوم الرهيب. علينا أن نرفض بكل حزم كل أشكال معاداة السامية في جميع أنحاء أوروبا. يجب أن تكون المجتمعات اليهودية قادرة على العيش علناً وبأمان ودون خوف. حماس تسببت في معاناة لا توصف للشعب الإسرائيلي وخلفت دماراً هائلاً وراءها."

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جون سويِني، رئيس وزراء اسكتلندا: "بعد ثلاث سنوات من الهجوم الإرهابي المروع في 7 أكتوبر - أكبر فقدان لأرواح اليهود في حدث واحد منذ المحرقة - نحن نتذكر الضحايا ونفكر بأحبائهم. يجب أن نكون مصممين على إدانة الإرهاب، ومعاداة السامية، والتحامل والكراهية بكل أشكالها وعلى مر الأجيال".

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أما رئيس وزراء هولندا قال: "اليوم تمر ثلاث سنوات منذ أن فقد نحو 1200 شخص بريء حياتهم في هجوم إرهابي مروع نفذته حماس. أكثر من 250 آخرين أُخذوا كرهائن. جميعهم كانوا إسرائيليين عاديين، تعرضوا لهجوم عنيف لا يمكن تصوره في مهرجان، في منازلهم، في الشارع أو في أي مكان كانوا فيه."

"انحدرت المنطقة إلى دائرة من الصراع والمعاناة. قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء على يد الجيش الإسرائيلي منذ هجوم حماس. حتى اليوم، لا تزال تبعات كل هذا العنف محسوسة بشكل كبير. هذه معطيات مروعة وبلا أمل. لأنه لا يوجد هدف يبرر هذا العنف، وفوق كل شيء، لا يوجد معاناة يخففها هذا العنف"، أشار.

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خيرت فيلدرز، الخصم السياسي لرئيس وزراء هولندا، أجابه: "أنت لست صديقًا، بل خائن لإسرائيل وللشعب اليهودي، مع المقاطعات، الإدانات، دعمك للمحكمة الجنائية الدولية والعقوبات. وأنتم تتركون حدودنا مفتوحة تمامًا، بحيث أن ما حدث في إسرائيل قد يحدث هنا غدًا أيضًا. ارحل مع كلامك الرخيص والمنافق".

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تخليد عالمي

في فرنسا تم هذا الأسبوع تدشين ممر باسم شيري، أريئيل وكفير بيباس في حديقة مونسو بقلب باريس، بمشاركة عمدة باريس، ممثل العائلة وسفير إسرائيل. في نيويورك ستعرض القنصلية أمام صحفيين، مؤثرين ومسؤولين منتخبين فيلم خاص عن 7 أكتوبر يطلق عليه "فيلم الرعب". في برلين وضع عمل فني يضم ألف كرسي تخليداً لذكرى الضحايا، وسوف يضاء بوابة براندنبورغ بعلم إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، ستجلب السفارات حول العالم هذا الأسبوع الناجين من الأسر والمجزرة وأفراد العائلات الثكلى إلى جماهير وصناع القرار في العالم، لكي يسمعوا شهاداتهم من مصدر أول: في نيويورك روى أحد الناجين من هجوم النوفا، والذي يعمل حالياً في القنصلية، قصته في مراسم شارك فيها 750 شخصاً. في اليابان، يستضيفون غاي جلبوع-دلال، الذي وصل لأول مرة إلى الدولة التي حلم بالسفر إليها قبل أن يُختطف من النوفا.

في المكسيك تروي إيلانا غريتسيفسكي عن اختطافها من نير عوز وعن أيامها في أسر حماس، وفي الحفل المركزي للسفارة في إسبانيا يشارك لوتان فينيان، الذي نجا مع عائلته من الهجوم في بئري. في ألمانيا ستلقي كلمة أييلت سمرانو، والدة الضحية يوناتان سمرانو، وفي روسيا تشارك عائلات ثكلى في مراسم مع شباب يهود.

في الهند يُعرض فيلم "ملاجئ الموت" لقناة كان 11، في إسبانيا تُعرض معرض كوميك عن قصص بطولة، وفي لندن سيُعرض معرض صور لزيف كورين الذي يوثق أحداث 7 أكتوبر. في بكين سيعرض فيلم "سنعود لنرقص"، الفيلم الوثائقي عن مذبحة النوفا.

إلى جانب الفعاليات، تحظى الذكرى أيضًا بتعبير دائم: في الفلبين تعمل مراكز تعليمية تبرعت بها السفارة وتحمل أسماء بئيري، نير عوز وأوفاكيم. في نيبال تمت الموافقة على إقامة نصب تذكاري تخليدًا لذكرى 11 الطلاب النيباليين الذين قُتلوا في الهجوم أثناء إقامتهم في برنامج تعليمي في إسرائيل، وتعمل السفارة على الدفع قدمًا لإقامة النصب في الجامعة التي جاءوا منها.