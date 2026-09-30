كريستيانو رونالدو يثير الغموض.. يغادر معسكر البرتغال ويتوعد بكشف السبب

غادر كريستيانو رونالدو معسكر تدريب منتخب البرتغال، كما أعلنت مساء اليوم (الأربعاء) الاتحادية البرتغالية. وذكرت المنتخَب أن التحضيرات للمباريات القادمة مستمرة مع الـ24 لاعباً الذين بقوا في التشكيلة، مع "تركيز أقصى على النتائج".

رونالدو نفسه نشر بيانًا أوضح فيه أنه اتخذ قرار الرحيل بعد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب وبعد حديث مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

"بعد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني، وبعد حديث مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررت مغادرة معسكر تدريبات المنتخب الوطني"، كتب رونالدو.

وأضاف لاعب كرة القدم أنه سيكشف لاحقًا عن أسباب قراره: "في الوقت المناسب، سأخبر الشعب البرتغالي كله الحقيقة حول الأسباب التي أدت إلى رحيلي عن المنتخب الوطني، الذي كرست له نفسي دائمًا".

أنهى رونالدو رسالته بتمنياته بالتوفيق للمنتخب ولزملائه: "الآن حان الوقت لأتمنى التوفيق للبرتغال ولكل زملائي في المنتخب".