حدث تاريخي.. لاعب كرة قدم إسرائيلي ضمن قائمة برشلونة لمواجهة الكلاسيكو
أوريان غورين البالغ من العمر 17 عامًا، لاعب منتخب إسرائيل الشاب، تم ضمه إلى قائمة برشلونة للمباراة ضد ريال مدريد. ستقام المباراة الساعة 22:00 في كامب نو ببرشلونة.
i24NEWS
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سابقة تاريخية في الكلاسيكو الكلاسيكو: أورين غورين تم استدعاؤه لقائمة برشلونة لمباراة اليوم (الأحد) ضد ريال مدريد، وبهذا يصبح أول لاعب كرة قدم إسرائيلي يُدرج في قائمة الكلاسيكو.
غورين البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يلعب أيضًا في المنتخب الإسرائيلي للشباب، سيكون تحت تصرف برشلونة في واحدة من أكبر وأرقى المباريات في عالم كرة القدم.
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ستقام المباراة في الساعة 22:00 في كامب نو في برشلونة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. برشلونة تتصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة دون أي هزيمة في الدوري، وبفارق ست نقاط عن ريال مدريد التي تحتل المركز الثالث في الجدول.
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