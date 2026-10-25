حدث تاريخي.. لاعب كرة قدم إسرائيلي ضمن قائمة برشلونة لمواجهة الكلاسيكو

سابقة تاريخية في الكلاسيكو الكلاسيكو: أورين غورين تم استدعاؤه لقائمة برشلونة لمباراة اليوم (الأحد) ضد ريال مدريد، وبهذا يصبح أول لاعب كرة قدم إسرائيلي يُدرج في قائمة الكلاسيكو.

غورين البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يلعب أيضًا في المنتخب الإسرائيلي للشباب، سيكون تحت تصرف برشلونة في واحدة من أكبر وأرقى المباريات في عالم كرة القدم.

ستقام المباراة في الساعة 22:00 في كامب نو في برشلونة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. برشلونة تتصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة دون أي هزيمة في الدوري، وبفارق ست نقاط عن ريال مدريد التي تحتل المركز الثالث في الجدول.