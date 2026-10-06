رونالدو يكسر صمته بعد الأزمة.. يهاجم مدرب البرتغال ويكشف حقيقة اعتزاله

ردلاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو هذا المساء (الثلاثاء) لأول مرة على الضجة التي أثارتها مغادرته لمعسكر منتخب البرتغال. في رسالة مفتوحة، وجّه اتهامات خطيرة لمدرب المنتخب، وادعى أنه خرق اتفاقات صريحة بينهما مرتين، بما في ذلك وعود بمشاركته في المباريات واتفاقات سابقة حول المؤتمر الصحفي، وأظهر تجاهه معاملة متعالية في وسائل الإعلام.

في رسالته فصّل رونالدو أن الاتفاق المبكر بينه وبين المدرب الوطني بشأن إدارة دقائق اللعب والأحمال البدنية خُرق مرارًا وتكرارًا. بلغت الذروة في المباراة خارج الديار ضد النرويج، حيث طلب منه المدرب الاستعداد للدخول لمدة 30 دقيقة، فقام بالإحماء طوال الشوط، وفي النهاية لم يُشرك في المباراة أبدًا. "المدرب فشل في الحفاظ على كلمته"، اتهم رونالدو.

وكتب أيضًا أن اجتماعًا توضيحيًا ثلاثيًا عُقد لاحقًا أسفر عن اتفاق على أن يُوضح المدرب في المؤتمر الصحفي أنه أخطأ في سلوكه وأن رونالدو أظهر احترافية مثالية. مع ذلك، في الواقع، اتخذ المدرب موقفًا عدائيًا ومتعجرفًا تجاه وسائل الإعلام. "كانت هذه هي المرة الثانية التي يُخلف فيها وعده لي. قررتُ مغادرة المعسكر دون انتظار وعد آخر يُخلفه."

ومع ذلك، رونالدو يتحمّل المسؤولية الكاملة عن قراره بعدم شكر الجماهير في النرويج وعن مغادرة المعسكر: "أنا القائد، ولا توجد أي ظروف مخففة. أستحق أن أعاقب من قبل الاتحاد."

على الرغم من الانفجار، يوضح النجم البرتغالي أنه لا يعتزل من المنتخب الوطني: "بعد أن أنفذ العقوبة، سأواصل أن أكون متاحًا وأقاتل من أجل المنتخب."