هذا هو سبب مغادرة رونالدو لمعسكر تدريب المنتخب - ومخاوف في البرتغال

تقوم وسائل الإعلام في البرتغال بتغطية واسعة للدراما المتعلقة بمغادرة كريستيانو رونالدو لمعسكر تدريبات منتخب البرتغال، حيث أفيد اليوم (الخميس) أن رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو تحدث هاتفيًا مع رونالدو في محاولة لفهم تسلسل الأحداث. وبعد ذلك تحدث أيضًا مع رئيس اتحاد كرة القدم البرتغالي وكذلك مع المدرب جورجي جيسوس.

الخوف في البرتغال هو أن رحيل رونالدو سيؤدي إلى انهيار المنتخب. خلفية القضية: رونالدو لم يشارك في مباراة الفوز للبرتغال ضد النرويج، رغم أنه قام بعمليات الإحماء لفترة طويلة. التقديرات تشير إلى أنه فهم أنه قد لا يلعب أيضًا في مباراة الليلة ضد الدنمارك، وذلك نظراً للأداء الضعيف الذي قدمه أمام ويلز.

كما هو معلوم، أعلن الاتحادي البرتغالي أمس أن رونالدو غادر معسكر تدريب منتخب البرتغال. وأفاد المنتخب أن التحضيرات للمباريات القادمة مستمرة مع 24 لاعباً المتبقين في التشكيلة، مع "تركيز كامل على النتائج".

رونالدو نفسه نشر بيانًا أوضح فيه أنه اتخذ قرار الرحيل بعد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب وبعد حديث مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم. وكتب"بعد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني، وبعد حديث مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررت مغادرة معسكر المنتخب الوطني".

وأضاف لاعب كرة القدم أنه سيكشف لاحقًا عن أسباب قراره: "في الوقت المناسب، سأُخبر كل الشعب البرتغالي بالحقيقة حول الأسباب التي أدت إلى رحيلي عن المنتخب الوطني، الذي كرست نفسي له دائمًا".

أنهى رونالدو رسالته بتمنياته بالتوفيق للمنتخب وزملائه: "حان الآن الوقت لأتمنى التوفيق للبرتغال ولكل زملائي في المنتخب".