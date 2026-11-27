تحولت المباراة إلى أزمة دبلوماسية؛ إذ استدعت تركيا، اليوم الجمعة، السفير الجورجي في أنقرة، وذلك غداة اشتباكات وقعت بين مشجعي نادي "بشكتاش" وقوات الأمن الجورجية، خلال مباراة ضمن الدوري الأوروبي جمعت الفريق التركي بنادي "هبوعيل بئر السبع" الإسرائيلي.

وقد اندلعت أعمال العنف، أمس الخميس، في مدينة باتومي -التي نُقلت إليها المباراة- حين حاول مشجعون أتراك رفع علم فلسطين في المدرجات. وسرعان ما تفاقم الوضع، مما استدعى تدخل الشرطة الجورجية. ووفقاً لما أوردته وكالة "رويترز"، لم يشارك المشجعون الإسرائيليون في هذه الاشتباكات.

وقد أثار الحادث رد فعل قوياً من جانب السلطات التركية؛ حيث أفاد مصدر في وزارة الخارجية بأن أنقرة قدمت للسفير الجورجي ما اعتبرته أدلة على الأحداث، وطالبت بفتح تحقيق شامل ومعمق. كما تطالب الدبلوماسية التركية بملاحقة المسؤولين عن أي استخدام مفرط للقوة ضد المواطنين الأتراك، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين في أعمال العنف.

ويعكس هذا التحرك تحولاً للحادثة -التي وقعت داخل منشأة رياضية- إلى نزاع دبلوماسي بين أنقرة وتبليسي. أما التبعات القانونية والقضائية، فستتوقف على نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات الجورجية.