خطوة غير مسبوقة.. مرشح من الجولان يخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي

في سابقة هي الأولى من نوعها ضمن المشهد السياسي والمحلي في هضبة الجولان، أعلن السيد وائل مغربي، رئيس مجلس بلدة عين قنية المحلي، عن قرار ترشحه لخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقبلة ضمن قائمة حزب "إسرائيل أولاً"، موجهاً الخطاب نحو تمثيل أبناء الجولان والحرص على إيصال صوتهم ومطالبهم إلى الدوائر السياسية وصناع القرار.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار بدأه مغربي بترشحه وانتخابه رئيساً لمجلس عين قنية، حيث أشار إلى أنه يطمح لتأمين تمثيل مباشر لأهالي المنطقة والمجتمعات المختلفة، محاولاً الاستفادة من الحقوق التي يتيحها القانون للمواطنين الحاملين للجنسية الإسرائيلية بعد عقود من التحولات السياسية والاجتماعية بالمنطقة.

ورداً على التساؤلات والتخوفات حول أسباب اندماجه في قائمة حزبية إسرائيلية وما قد يمثله ذلك من تجاوز للأعراف والمواقف السائدة بالمنطقة، أوضح مغربي أن مساعيه تهدف بالأساس إلى حماية حقوق جميع المواطنين والمطالبة بها مباشرة وعدم البقاء في موقع المتفرج بعيداً عن التشريعات ومواقع القرار.

كما بيّن مغربي أن الأحداث والتطورات الإقليمية الأخيرة، ولا سيما المخاطر التي هددت أهالي السويداء والمناطق المجاورة، أثرت في قناعاته وقراراته السياسية، مشيراً إلى الأبعاد الإنسانية والميدانية التي لعبت دوراً في تشكيل رؤيته الحالية بضرورة المشاركة والتمثيل السياسي لضمان الحماية والدعم لمجتمعه المحلي وأقاربه.

تثير هذه المبادرة نقاشات واسعة حول أبعاد المشاركة السياسية لأبناء الجولان والحدود الفاصلة بين تمثيل الخدمات المحلية والانخراط في اللعبة السياسية، وسط متابعة واهتمام إعلامي وتطورات متلاحقة تشهدها المنطقة