أحزاب الحريديم، التي في الأشهر الأخيرة أدارت ظهرها لنتنياهو وحتى هددت بالانضمام إلى جادي آيزنكوت، تجد نفسها خارج الحكومة المتوقعة. لكن الضرر السياسي لا يقتصر على ذلك: حزب شاس، برئاسة أرييه درعي، فقد على الأقل أربعة مقاعد حتى هذه اللحظة. في الحزب الذي كان لديه في الكنيست السابقة 11 مقعدًا، سيضطرون الآن إلى مواجهة هروب الناخبين من الجمهور التقليدي وأيضًا من جمهور الحريديم.

تشير معطيات التصويت إلى تراجع كبير في قوة شاس حتى في معاقل الحريديم:

في بني براك، حصل الحزب على 25.03% من الأصوات، مقارنةً بـ 30.17% في الانتخابات السابقة، أي بانخفاض قدره 5.14 نقطة مئوية.

حصل الحزب على 25.03% من الأصوات، مقارنةً بـ 30.17% في الانتخابات السابقة، أي بانخفاض قدره 5.14 نقطة مئوية. في إلعاد، انخفضت نسبة التأييد إلى 39.11%، مقارنةً بـ 49.62% في انتخابات 2022، أي بانخفاض قدره 10.51%.

انخفضت نسبة التأييد إلى 39.11%، مقارنةً بـ 49.62% في انتخابات 2022، أي بانخفاض قدره 10.51%. في القدس، تراجعت نسبة تأييد الحزب إلى 13.95% من إجمالي الناخبين في المدينة، مقارنةً بـ 18.31%.

تراجعت نسبة تأييد الحزب إلى 13.95% من إجمالي الناخبين في المدينة، مقارنةً بـ 18.31%. في بيتار عيليت، سُجّل انخفاض في نسبة التأييد من 30.83% إلى 20.95%.

سُجّل انخفاض في نسبة التأييد من 30.83% إلى 20.95%. في براخسيم، انخفضت نسبة التأييد من 47.46% إلى 43.71%.

تراجع دعم شاس واضح أيضًا في معاقل الجمهور التقليدي، الذي اعتُبر على مدى السنوات قاعدة قوة كبيرة للحزب:

وفي سديروت انخفضت نسبة التأييد من 12.06% إلى 7.20%.

انخفضت نسبة التأييد من 12.06% إلى 7.20%. وسجلت أسهم نتيفوت انخفاضا من 42.50% إلى 28.70%.

انخفاضا من 42.50% إلى 28.70%. وفي أوفاكيم انخفضت نسبة الدعم من 23.12% إلى 14.65%

بالمجمل، فقدت حركة شاس أكثر من مئة ألف مؤيد: بعد فرز المظاريف العادية، حصلت شاس في انتخابات هذا العام على 257,898 صوتاً، بعد أن حصلت عام 2022 على 392,964 صوتاً. هذا هو أدنى عدد من الأصوات حصلت عليه الحركة منذ الانتخابات الأولى عام 2019.

في ظل النتائج، لم يحتفلوا أمس في شاس. بشكل غير معتاد، لم يصل درعي ونشطاء الحزب إلى المقر، الذي أُغلق بعد نشر نتائج العينات الانتخابية. في الشارع الحريدي بدأت تُسمع أصوات تطالب درعي بالاستقالة.

بالمقابل، قد تتحول يهدوت هتوراة إلى الحزب الأكبر في الكتلة، بعد أن زادت عدد المصوتين تحت قيادة رئيس جديد، رغم أن الزيادة كان من المتوقع أن تكون أكبر بكثير نظرًا للنمو الطبيعي في عدد السكان الحريديم. ومع نشر النتائج الحقيقية، سيُطلب من درعي أن يشرح الانهيار ويعرض خطة لليوم التالي.