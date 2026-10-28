أعلن اليوم (الأربعاء) في حزب الليكود عن نيتهم نقل "مئات الشهادات والأدلة حول سرقة الانتخابات في العديد من صناديق الاقتراع العربية" إلى الشرطة الإسرائيلية والشاباك، وذلك على خلفية عدد المقاعد البرلمانية غير المسبوق الذي حصلت عليه الأحزاب العربية.

في بيان الليكود زُعم أن بحوزتهم أدلة على آلاف المغلفات التي تحتوي على أموال نقدية وأوراق تصويت لحزب "القائمة الموحدة"، تهديدات وعنف ضد أعضاء لجان الاقتراع، تعدد المصوتين وراء الستار، التصويت بهويات مزدوجة واستخدام برامج تحفيز محظورة. وأضافت حركة الليكود أن هناك فجوات بين عدد المغلفات وعدد الناخبين في عدد من صناديق الاقتراع في القرى العربية.

بسبب ذلك، يطالب الليكود الشرطة والشاباك بفتح تحقيق بشأن "سرقة الانتخابات من قبل الأحزاب العربية ومحاسبة المخالفين بشكل كامل". كما يطالب الليكود بالحصول على رد من لجنة الانتخابات المركزية بشأن التحقيق.

لكن في مواجهة الادعاءات لمئات الحوادث، بيانات الشرطة تعرض صورة مختلفة: حتى مساء أمس تم تقديم 48 شكاوى فقط على مستوى البلاد حول تزوير وانتحال – مقابل ما يقارب 80 في الانتخابات السابقة. أي أقل بحوالي 40%. والتناقض ليس فقط في الأرقام: في الشرطة يوضحون أنه لا يوجد أي دعم تحقيقي أو استخباراتي لهذه الادعاءات.

جاء في بيان الشرطة: "يوم الانتخابات مر مع قلة من الأحداث الاستثنائية في مجال نزاهة الانتخابات، حتى بالمقارنة مع الانتخابات السابقة. ونؤكد أنه لا يوجد أي دعم تحقيقاتي أو استخباراتي للادعاءات موضوع توجهكم".

وجاء في بيان الليكود "الانتخابات في دولة إسرائيل سُرقت من قبل أحزاب عربية تدعم الإرهاب وتدعو لتصفية الدولة اليهودية، من خلال جرائم جنائية خطيرة مثل الرشوة، التهديدات، العنف والتزوير" وتابع. "هذا اعتداء خطير على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى حق التصويت لمواطني إسرائيل، وعلى أجهزة إنفاذ القانون أن تتصرف بحزم وبشكل فوري".

نشير إلى أنه الليلة الماضية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع ونشر نتائج العينات الأولية، سخر مسؤول رفيع في الليكود من رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير وقال: "نشكر بن غفير على عمله الممتاز الذي أدى إلى تدفق غير مسبوق للعرب إلى صناديق الاقتراع".