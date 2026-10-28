الأسبوع المقبل سيبدأ في مقر الرئيس الإسرائيلي في القدس عرض التوصيات لرئاسة الحكومة من قِبل رؤساء الأحزاب. إلا أنه يبدو أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، قد يكون هو أيضاً متورطاً في تشكيل حكومة وحدة.

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في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، قال ترامب في مقابلة لموقع "أكسيوس" إن إعلان دعمه لنتنياهو ساعد في جلب أصوات لحزب الليكود، وإنه قد ينظر في إمكانية التدخل من أجل تشكيل حكومة وحدة بين نتنياهو وإيزنكوت.

مصدر أمريكي قال في هذا السياق لقناة i24NEWS إنه يقدّر أن ترامب لن يتدخل في الأيام القريبة: "هو لن يقفز إلى المياه في البداية. سينتظر قليلاً، سيرى إلى أين تهب الرياح، ثم بعد بضعة أسابيع ربما سيتصل بإيزنكوت ونتنياهو ويقول لهم 'أصدقائي، تعالوا إلى مار ألاجو' لإبرام صفقة".

في غضون ذلك، بدأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بالعمل من أجل دفع حكومة وحدة وطنية. رسالة هرتسوغ لرؤساء الأحزاب هي الوصول بعقلية منفتحة من أجل منع إجراء انتخابات متكررة. من وجهة نظر هرتسوغ، هو لا يستهدف مرشحًا معينًا لرئاسة الحكومة أو نوعًا معينًا من الحكومات.