بدأت قيادات معسكر التغيير في إسرائيل، صباح الأربعاء، بحث إمكانية استبدال رئيس الكنيست، رغم التراجع الذي سجله المعسكر في نتائج الانتخابات، في ظل امتلاكه، بالتعاون مع الأحزاب العربية، أغلبية تبلغ 66 مقعدًا وفق النتائج الحالية.

وتسعى قيادات المعسكر بحسب القناة 12 إلى التوافق على مرشح لرئاسة الكنيست، تمهيدًا لإتمام عملية الاستبدال خلال مراسم أداء أعضاء الكنيست الجدد اليمين الدستورية. لكن لم يُتفق بعد على اسم المرشح، فيما طُرحت خلال الأيام الماضية أسماء عضوي الكنيست عوديد فورر وإلعازر شتيرن.

وتتيح الأرقام الحالية لمعسكر التغيير، إلى جانب الأحزاب العربية، التحرك نحو تغيير رئيس الكنيست، إذ تمنحهما المقاعد الـ66 أغلبية برلمانية تسمح بتمرير الخطوة.

غولان يدعو إلى شراكة مع الأحزاب العربية

وفي سياق متصل، دعا رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، إلى تشكيل حكومة تقوم على الشراكة مع الأحزاب العربية، معتبرًا أن بنيامين نتنياهو خسر الانتخابات.

وقال غولان: "نتنياهو خسر. أعرف كيف أعدّ حتى 120؛ فـ65 أكثر من 55. هكذا تعمل الديمقراطية الإسرائيلية، نقطة". وأضاف أن نتائج الانتخابات يجب أن تقود إلى استخلاص درس واضح، داعيًا إلى التخلي عن الخوف والعنصرية، ورافضًا استمرار ما وصفه بالتقسيم العنصري الذي يتبناه نتنياهو بين الأصوات اليهودية والعربية.

الطيبي: مستعدون للمساعدة في تشكيل الحكومة

من جانبه، قال رئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست أحمد الطيبي، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن معسكر التغيير قادر على تشكيل حكومة إذا امتلك الشجاعة اللازمة.

وأضاف الطيبي: "إذا كانت لديه الشجاعة، فبإمكان معسكر التغيير تشكيل حكومة. نحن نمدّ يدنا ومستعدون للمساعدة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وسط جدل حول إمكانية الاعتماد على دعم الأحزاب العربية، فيما لا تزال الأرقام النهائية وتوازنات الائتلاف المحتمل مرتبطة باستكمال فرز الأصوات والتفاهمات السياسية بين الأطراف المعنية.