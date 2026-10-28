احتلت الانتخابات الإسرائيلية مساحة بارزة في الصفحات الأولى لعدد من الصحف العربية، اليوم الأربعاء، وسط تركيز على مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي، والمنافسة المحتدمة مع غادي آيزنكوت، والدور الذي قد تؤديه الأحزاب العربية في تحديد شكل الحكومة المقبلة.

وعكست العناوين تباينًا في زوايا التغطية، لكنها التقت عند اعتبار الانتخابات اختبارًا لسنوات حكم نتنياهو، مع إبراز ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت وتأثير أصوات المواطنين العرب في حسابات تشكيل الائتلاف الحكومي.

"الشرق الأوسط": انتخابات تحاكم حقبة نتنياهو

وصفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الانتخابات بأنها "انتخابات حاشدة تحاكم حقبة نتنياهو"، مشيرة إلى الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع واحتدام المنافسة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيم معسكر اليمين، وغادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق وأحد أبرز وجوه المعارضة.

ورأت الصحيفة أن الإقبال الواسع عكس رغبة الناخبين في تقييم فترة حكم نتنياهو الطويلة، سواء عبر منحه فرصة لمواصلة الحكم أو التصويت لمنافسه الرئيسي. كما سلطت الضوء على الأحزاب العربية وعدد المقاعد التي قد تحصل عليها، باعتبارها عاملًا قد يؤثر في موازين القوى.

"الأخبار" اللبنانية: "إسرائيل.. خريف الملك"

اختارت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المعروفة بقربها من حزب الله، عنوان "إسرائيل: خريف الملك"، وأرفقته بصورة لنتنياهو جالسًا على مقعد، فيما تحجب شخصيات تقف حوله جزءًا من جسده، في إشارة إلى ما وصفته الصحيفة بتراجع موقعه السياسي من دون أن يعني ذلك نهاية مسيرته.

وفي متن التقرير، وصفت الصحيفة الانتخابات بأنها "استفتاء على بنيامين نتنياهو: معه أم ضده"، معتبرة أن الدعم له تراجع، لكنها شددت على أن ضعفه لا يعني هزيمة كاملة أو خروجه من المشهد السياسي.

وتحدثت الصحيفة عن مخاوف داخل معسكر نتنياهو من خسارة الحكم، مشيرة إلى محاولات نتنياهو وإيتمار بن غفير حشد الناخبين عبر التحذير من تصويت العرب. وفي المقابل، وصفت الناخبين العرب بأنهم قوة لا يستطيع أي من المعسكرين تجاهلها.

لكن الصحيفة حذرت من أن المقاعد التي قد تنهي حكم نتنياهو لا تتحول تلقائيًا إلى حكومة بديلة، معتبرة أن إسقاط أغلبيته قد يكون أسهل من الاتفاق على ائتلاف يحل محله. وطرحت احتمال إجراء انتخابات جديدة بوصفه مخرجًا ممكنًا من حالة الانسداد السياسي.

"الخليج"الإماراتية: منافسة حادة من دون حسم

من جهتها، وصفت صحيفة "الخليج" الإماراتية المنافسة بأنها "كسر عظام في الانتخابات الإسرائيلية.. بلا حسم"، مع إبراز نسبة المشاركة المرتفعة والمنافسة الشديدة بين نتنياهو وآيزنكوت، إلى جانب ما سمّته "المفاجأة العربية".

وركزت الصحيفة على قدرة أصوات الناخبين العرب على التأثير في السباق، مشيرة إلى أن حصول الأحزاب العربية على 17 مقعدًا في استطلاعات نُشرت خلال يوم الانتخابات قد يعقّد مهمة نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، وربما يجعلها شديدة الصعوبة.

كما تناولت الجدل حول طلب حزبي الليكود وعوتسما يهوديت تمديد ساعات التصويت، وتحذير آيزنكوت من أن نتنياهو يعيش حالة من القلق ويهيئ الأرضية للطعن في النتائج. ونقلت الصحيفة عن منصور عباس اتهامه نتنياهو بالكذب والتحريض على القائمة العربية الموحدة، واستخدامها "فزاعة" لحث اليمين على التصويت.

"العربي الجديد": مشاركة قياسية وتحريض ضد الناخب العربي

وسلطت صحيفة "العربي الجديد" القطرية الضوء على ما وصفته بالترهيب والتحريض ضد الناخب العربي، تحت عنوان "الانتخابات الإسرائيلية: نسبة تصويت قياسية، تخويف وتحريض ضد الناخب العربي"

وجاء التقرير في أسفل الصفحة الأولى، إلى جانب تغطية لهجمات أردنية في سوريا، واضعًا المشاركة المرتفعة في الاقتراع في سياق ما قالت الصحيفة إنه مناخ من التحريض على المواطنين العرب.

"القدس العربي": مصير نتنياهو على المحك

أما صحيفة "القدس العربي"، فاختارت عنوان «نسبة تصويت قياسية في الانتخابات الإسرائيلية ومصير نتنياهو على المحك»، ونشرت صورًا لنتنياهو وآيزنكوت أثناء الإدلاء بصوتيهما.

كما أبرزت الصحيفة دور الناخبين العرب، مستخدمة عنوانًا فرعيًا يقول إن "صوت الفلسطينيين حاسم.. ورئيس الحكومة يحرّض ضدهم"، في إشارة إلى أهمية المشاركة العربية والخطاب السياسي الذي رافق الانتخابات.

صوت الناخب العربي في صلب التغطية

تكشف هذه التغطيات عن حضور ثلاثة محاور رئيسية في قراءة الصحافة العربية للانتخابات الإسرائيلية: مستقبل نتنياهو بعد سنوات طويلة في الحكم، وشدة المنافسة بينه وبين آيزنكوت، واحتمال تأثير الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة المقبلة.

وبينما ركزت بعض الصحف على تراجع موقع نتنياهو، حذرت أخرى من أن خسارة معسكره للأغلبية لا تضمن بالضرورة قيام حكومة بديلة، في ظل الخلافات بين خصومه. وفي مختلف التغطيات، برزت أصوات الناخبين العرب باعتبارها عنصرًا مهمًا في الحسابات البرلمانية، بالتوازي مع الجدل حول التحريض والمشاركة السياسية.