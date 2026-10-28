في عام 2020، عشية الانتخابات الإسرائيلية، زار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيت الأبيض والتقى الرئيس دونالد ترامب.

بينما كان نتنياهو يقيم في دار بلير، دار الضيافة الرئاسية، كان منافسه السياسي الرئيسي، بيني غانتس من حزب أزرق-أبيض، يقيم في الجهة المقابلة من الشارع في فندق جيفرسون.

على الرغم من أن غانتس لم يكن في زيارة رسمية مثل نتنياهو، إلا أنه دُعي للقاء ترامب في المكتب البيضاوي، وهي دعوة قبلها بسرور.

وقعت الاجتماعات المنفصلة بينما كان ترامب يستعد للكشف عن خطته للسلام، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وكان يريد أن تحظى بدعم واسع عبر الطيف السياسي الإسرائيلي، وأن تدعمها أي حكومة ائتلافية مستقبلية. انتهى الأمر بجانتس بتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو في أبريل من ذلك العام. هذه المرة، يبدو أن ترامب يسعى لنفس الهدف.

على الرغم من أن الرئيس الأمريكي لم يدعُ المنافس الرئيسي لنتنياهو في هذه الانتخابات، غادي آيزنكوت، زعيم حزب يشار، لالتقاط صورة تحت بورتريه جورج واشنطن، فقد أفادت تقارير بأن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى ألمحوا إلى أنهم يفضلون أن يكون لدى إسرائيل حكومة واسعة بعد التصويت.

اجتمع السفير مايك هاكابي بإيزنكووت، دون إعلان في ذلك الوقت، لكن الأمر كُشف لاحقاً وقللت السفارة الأمريكية في القدس من أهميته.

فقط يوم الأحد الماضي، دعا المستثمر الملياردير والداعم لترامب بيل أَكمان علنًا إلى تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية. ويقال إنه واحد من العديد من الشخصيات في دائرة ترامب الذين يطالبون بمثل هذه الحكومة.

مثل هذه الحكومة، التي ستستبعد اليمينيين المتطرفين مثل الوزيرين الحاليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تحقق جميع متطلبات الإدارة. فهي تمهد الطريق للعديد من التحركات في السياسة الخارجية والمناورات الدبلوماسية.

ذكرت التقارير أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشعران بالإحباط من وتيرة تنفيذ خطة غزة، بينما يختلف السفير الأمريكي في تركيا توم باراك مع استراتيجية إسرائيل بشأن سوريا، كما أن المحيطين بوزير الخارجية ماركو روبيو يريدون تعزيز الحكومة اللبنانية وهم أيضاً مستاؤون من عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

هذه القضايا لا تتعثر بسبب إسرائيل فقط، لكنها كانت ستتقدم بوتيرة أسرع لولا المواقف المتشددة وغير المرنة للأحزاب اليمينية في الحكومة.

في سبتمبر 2025، كانت تلك الأحزاب تغازل فكرة ضم الضفة الغربية. وعندما سُئل ترامب عن ذلك من قبل الصحفيين، قال: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية." وقال سموتريتش لاحقًا إنه مقتنع بأن ترامب سيغيّر موقفه. كما تحدى هو وبن غفير الرئيس مرة أخرى في أكتوبر 2025، عندما صوت كلاهما ضد اتفاق ترامب بشأن غزة.

وبالطبع، الكأس المقدسة بالنسبة لترامب هي التطبيع مع المملكة العربية السعودية وتوسيع اتفاقيات أبراهام. المسؤولون الإسرائيليون يعلمون أن السعوديين لن يقوموا بتطبيع العلاقات دون وجود مسار ما نحو إقامة دولة فلسطينية. سموتريتش، المعروف بمعارضته لأي نوع من التسوية بهذا الشأن، قال إن بإمكان السعوديين "الاستمرار في ركوب الجمال" إذا كان إنشاء دولة فلسطينية شرطاً مسبقاً، وهو ما أثار استياء الرياض، وأغضب واشنطن، وأحرج نتنياهو.

من وجهة نظر ترامب، يمكن لحكومة وحدة أو ائتلاف واسع أن تتوصل إلى توافق حول هذه القضايا، وستحظى بتفويض من الغالبية الساحقة من الناخبين الإسرائيليين للمضي قدمًا في خطوات استراتيجية مع عقبات ومعارضة سياسية أقل.

وليس ترامب وحده المهتم بذلك، فنتنياهو مهتم أيضاً. ففي مؤتمر صحفي عقده في يونيو، قال إنه سيسعى إلى تشكيل "حكومة وطنية واسعة" بعد الانتخابات. لم يقل حكومة يمينية، بل تحدث عن أهمية التوافق الوطني لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه إسرائيل.

قال يحيئيل لايتر، سفير نتنياهو في واشنطن، علنًا إن رئيس الحكومة يفضل حكومة وحدة وطنية. كما قال إن بن غفير لن يحصل على ولاية ثانية كوزير للأمن القومي.

بالنسبة لنتنياهو، فهي أيضًا فرصة لمحاولة تغيير صورة إسرائيل على الساحة الدولية، بعد ثلاث سنوات من الحرب التي أضرت بها وجعلت الحلفاء التقليديين لإسرائيل يبتعدون عنها علنًا في الغرب، وليس فقط في أوروبا ولكن أيضًا، وهذا أمر بالغ الأهمية، في واشنطن بين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.

لحسن حظ نتنياهو، فإن الرأي العام في الداخل يؤيد أيضًا مثل هذه الحكومة. فقد وجدت استطلاعات حديثة أن 50% من الإسرائيليين يفضلون حكومة وحدة وطنية واسعة. بينما يدعم 23% فقط ائتلافًا يمينيًا متدينًا متشددًا مثل الذي يقوده الآن.

هناك بالطبع سيناريو آخر أقل تفضيلاً بكثير لكل من نتنياهو وترامب بعد هذه الانتخابات، وهو الدخول في دورة انتخابية جديدة. في هذه الحالة، سيكون نتنياهو يقود حكومة انتقالية تفتقر إلى تفويض شعبي، وستكون الصلاحيات السياسية للحكومة محدودة.

نعم، دعم ترامب نتنياهو لأنه يعرفه، ومن المحتمل أيضاً أنه يعجب بشخصيته القوية، ويعتقد أنه يستطيع العمل معه فقط لـ"إكمال المهمة" أو تحقيق أهداف استراتيجية من شأنها أن تؤدي إلى شرق أوسط أكثر استقراراً يصب في مصلحة الولايات المتحدة في المنطقة. لكنه يريد أيضاً ائتلافاً يمكنه تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن، قبل أن يغادر البيت الأبيض في يناير 2029.