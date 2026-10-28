أثار وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور موجة من الانتقادات بعد تصريحات قال فيها إن العرب لا يساهمون في العلوم والأدب ولا يحصدون جوائز دولية كبرى، في حين أشاد بإنجازات إسرائيل، واعتبر أن اختفاء مجتمعات يهودية من دول عربية يمثل "الإبادة الجماعية الحقيقية في الشرق الأوسط".

وأدلى كينيدي بهذه التصريحات خلال تجمع انتخابي في مدينة غراند رابيدز بولاية ميشيغان، يوم الاثنين، دعمًا للمرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز، الذي ينافس الديمقراطي عبد الرحمن السيد، الأمريكي من أصول مصرية والمسلم.

وقال كينيدي إن "هناك 500 مليون عربي في العالم، ومع ذلك فهم لا ينتجون العلوم"، مضيفًا أنهم لا يفوزون بجوائز نوبل أو فيلدز أو وولف، ولا ينتجون الأدب. غير أن هذه الادعاءات تتعارض مع إنجازات موثقة لعلماء وأدباء عرب حصدوا جوائز دولية مرموقة.

إشادة بإسرائيل وانتقادات لجماعة الإخوان المسلمين

وفي حديثه عن إسرائيل، أشاد كينيدي بتحولها إلى قوة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة رغم صغر مساحتها، وقارن إنجازاتها بما حققته دول مجاورة، عازيًا الفوارق إلى تأثير جماعة الإخوان المسلمين.

واتهم كينيدي الجماعة بتقويض تقاليد إسلامية عريقة في العلوم والثقافة، معتبرًا أن أيديولوجيتها تقوم على كراهية اليهود والولايات المتحدة والحضارة الغربية. كما قال إن العداء لليهود داخل الجماعة سبق قيام إسرائيل، وبالتالي لا يمكن اعتبار الدولة مصدره.

https://x.com/i/web/status/2114866809493237813 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتطرق الوزير إلى تقلص المجتمعات اليهودية في الدول العربية، لكنه أطلق أيضًا ادعاءً غير صحيح بشأن اختفاء اليهود من تونس، حيث لا تزال توجد جماعة يهودية.

أمثلة تدحض ادعاءات كينيدي

وقدمت مراجعة لتقصي الحقائق أجرتها وكالة «أسوشيتد برس» أمثلة على إنجازات علمية وأدبية عربية تناقض تصريحات الوزير. فقد حصل الأديب المصري نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وفاز العالم المصري أحمد زويل بجائزة نوبل في الكيمياء عام 1999.

كما نال الكيميائي عمر ياغي جائزة نوبل في الكيمياء عام 2025، وسبق أن حصل على جائزة وولف عام 2018. أما عالم الرياضيات مايكل عطية، اللبناني الأصل، فحصل على ميدالية فيلدز عام 1966.

وأشارت المراجعة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تأسست في مصر عام 1928، لكن تعميم انتقاداتها على مئات الملايين من العرب يتجاهل الفوارق بين الهوية العربية والانتماء الديني. فالعرب ينتمون إلى ديانات مختلفة، كما أن غالبية المسلمين في العالم ليسوا عربًا.

دعوات لإقالة كينيدي

وأدان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير» تصريحات كينيدي، واصفًا إياها بأنها تعبير واضح عن العنصرية والتعصب، وداعيًا إلى إقالته من منصبه.

كما انضم أكاديميون وناشطون في مجال الصحة وحقوق الإنسان وشخصيات ديمقراطية إلى موجة الانتقادات. واستشهد أستاذ تطوير اللقاحات بيتر هوتيز بالعالم الراحل أحمد زويل، معتبرًا أن إنجازاته وحدها كافية لدحض مزاعم الوزير.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الاستعداد لانتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، في ولاية تضم جالية عربية أميركية كبيرة. وكان روجرز وحلفاؤه قد حاولوا ربط عبد الرحمن السيد بجماعة الإخوان المسلمين، فيما نفى الأخير وجود أي علاقة له بالجماعة وتبرأ منها.