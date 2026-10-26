ترامب يهاجم عبد الرحمن السيد بشدة: "يجب منع جهادي من دخول الكابيتول"

صعّد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة (الاثنين) هجومه على المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ميشيغان، عبدول ( عبد الرحمن ) السيد، وقارن التصويت ضده بمعركة ركاب الرحلة 93 ضد الخاطفين خلال هجمات 11 سبتمبر.

في تجمع انتخابي في بورت هيورون قال ترامب: "أنا هنا لمنع جهادي، عضو في الإخوان المسلمين، من أن يصبح سيناتورًا في الولايات المتحدة".

وأضاف لاحقًا: "بعد خمسة وعشرين عامًا، يجب على ميشيغان أن تنهض وتقاتل، تمامًا كما فعل تود بيمر، لمنع جهادي من دخول الكابيتول".

وقال ترامب أيضاً إنه إذا تم انتخاب السيد السيد، "سيكون السيناتور الوحيد الذي سيتعين عليه المرور عبر جهاز كشف المعادن قبل أن يُسمح له بدخول مجلس الشيوخ".

في حال فوزه ، سيكون السيد أول مسلم يُنتخب لمجلس الشيوخ الأمريكي. السباق في ميشيغان هو من بين أكثر السباقات تقارباً في انتخابات منتصف الولاية، بين السيد والمُرشّح الجمهوري مايك روجرز.

السيد رفض الادعاءات ضده، وفي مناسبة أخرى هاجم ترامب بسبب علاقاته مع جهات في الشرق الأوسط. وقال: "أنا أفهم أن رئيس الولايات المتحدة أُهين شخصياً من اسمي الأول"، لكنه ادعى أن ترامب لا يُظهر نفس الحساسية تجاه جهات سعودية وقطرية مرتبطة، بحسب قوله، بالدائرة المقربة منه.

الجمهور في تجمع ترامب استجاب بهتافات "خائن" و"ترحيل"، رغم أن السيد ولد في ميشيغان. المرشح الجمهوري روجرز قال في وقت سابق إنه هو نفسه لم يصف السيد قط بأنه إرهابي، على الرغم من أنه ادعى دون أدلة أن له صلات بالإخوان المسلمين، وهو ادعاء ينفيه السيد.

السباق في ميشيغان يُعتبر مهمًّا بشكل خاص بسبب الصراع على السيطرة في مجلس الشيوخ: الجمهوريون لديهم الآن أفضلية 53–47، والديمقراطيون بحاجة إلى عدد قليل من الإنجازات لقلب الموازين.