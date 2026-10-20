مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ميشيغان، عبدول (عبد الرحمن) السيد، أدلى الليلة (الثلاثاء) بتصريحات حادة ضد إسرائيل ودعا إلى التوقف عن تعريفها كصديقة مقربة للولايات المتحدة.

"إذا كان لطفلك صديق يستغل أمواله طوال الوقت، ويتحدث عنه من وراء ظهره ويجره إلى خلافات مع أصدقاء آخرين - ماذا كنت ستقول لطفلك؟ من المحتمل أنك كنت ستقول له: 'ربما هو في الحقيقة ليس صديقك حقًا'"، قال.

وأضاف: "لذا، الحليف الذي يأخذ أموالك ليدفعك إلى حروب ليس من المفترض أن تخوضها - فهو ليس حليفاً. أعتقد أن الوقت قد حان لندرك أن إسرائيل ليست صديقتنا حقاً".

على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها المرشح لمجلس الشيوخ بتصريحات ضد إسرائيل، إذ يوجه لها انتقادات حادة بشكل خاص منذ السابع من أكتوبر، فقد وصلت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس الشهر الماضي إلى ميشيغان للمشاركة في تجمعات انتخابية إلى جانب السيد .

قال متحدث باسم هاريس: "تتطلع نائبة الرئيس السابقة إلى العودة إلى ميشيغان للمساعدة في حشد الناخبين في هذه الولاية الحاسمة. وستسلط الضوء هناك، إلى جانب الدكتور السيد، على قضية صحة الأمهات السود. من الأهمية بمكان أن نحدث تغييرًا جذريًا في مجلس الشيوخ حتى نتمكن من خفض الأسعار ومواجهة فساد دونالد ترامب".

كما ذُكر، خلال حملته الانتخابية في الانتخابات التمهيدية عرض السيد خطاً متشدداً ضد إسرائيل: فقد وصف الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية"، ودعا إلى وقف فوري للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهاجم بشدة اللوبي أيباك الذي استثمر حوالي 30 مليون دولار ضده، مدعياً أنه "يجب عليهم حرق أموالهم".