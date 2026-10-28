دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الأحزاب والقوائم الفائزة في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والتعامل بانفتاح خلال المفاوضات المرتقبة لتشكيل الحكومة، مشددًا على ضرورة بذل كل الجهود لتجنب انتخابات جديدة.

وجاءت تصريحات هرتسوغ، الأربعاء، خلال لقاء مع مبادرة "نتبادل كلمة" في مقر الرئاسة، حيث أشاد بنسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات، واعتبرها مؤشرًا على تمسّك الجمهور الإسرائيلي بالديمقراطية.

وقال هرتسوغ إن يوم الانتخابات كان لافتًا، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت وصلت إلى مستوى مرتفع لم يُسجّل منذ عقود. وأضاف: "هذه شهادة تقدير للمجتمع الإسرائيلي"، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس أهمية الديمقراطية في إسرائيل.

وشدد الرئيس الإسرائيلي على ضرورة عدم تكرار التجربة الانتخابية، قائلًا: «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا، وخصوصًا بعد يوم أمس، لتجنب انتخابات أخرى». كما دعا ممثلي الأحزاب الذين سيصلون إلى مقر الرئاسة إلى التحلي بالانفتاح والاستعداد للحوار.

وأوضح هرتسوغ أنه سيتسلّم النتائج الرسمية الأسبوع المقبل من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، قبل أن يبدأ المشاورات الرسمية مع ممثلي الأحزاب والقوائم الفائزة.

وقال: "سأبدأ عملية المشاورات، وسأستمع إلى كل حزب على حدة، وسنطرح الأسئلة ونجري النقاشات"، في ظل خريطة سياسية معقدة أفرزتها الانتخابات.

خريطة سياسية بلا أغلبية واضحة

وتأتي دعوة هرتسوغ بعد فرز جميع المظاريف العادية، التي تضم 4,875,751 صوتًا، فيما لا تزال المظاريف المزدوجة خارج الحصيلة المكتملة.

ووفق النتائج الحالية، تصدّر حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو قائمة الأحزاب بحصوله على 26 مقعدًا، يليه حزب «يَشَر» بقيادة غادي آيزنكوت بـ21 مقعدًا.

وحصلت القائمة المشتركة وحزب «معًا» على 12 مقعدًا لكل منهما، فيما نال حزب الديمقراطيين 8 مقاعد. وحصلت إسرائيل بيتنا والقائمة العربية الموحدة «رعم» ويهدوت هتوراه وعوتسما يهوديت وشاس على 7 مقاعد لكل منها، بينما نالت قائمة الصهيونية الدينية والهوية 6 مقاعد.

وعلى مستوى المعسكرات، يمتلك معسكر نتنياهو 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للمعسكر بقيادة آيزنكوت، فيما يبلغ مجموع مقاعد الأحزاب العربية 19 مقعدًا.

ولا تمنح هذه النتائج أيًا من المعسكرين أغلبية واضحة لتشكيل الحكومة بمفرده، ما يجعل المشاورات التي سيجريها هرتسوغ خطوة أساسية في تحديد مسار المفاوضات الائتلافية وشكل الحكومة المقبلة.