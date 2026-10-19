أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان، إيال زامير، أجرى اليوم الاثنين تقييمًا أمنيًا متعدد الجبهات، في إطار استعدادات الجيش لفترة الانتخابات.وشارك في التقييم رئيس هيئة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وقادة القيادات الشمالية والوسطى والجنوبية وقيادة الجبهة الداخلية.وخلال الاجتماع، أصدر زامير تعليمات باتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها فرض حظر على الإجازات ابتداءً من يوم الخميس، في إطار الاستعدادات الأمنية خلال فترة الانتخابات.

كما ذكر، في مستهل كلماته شدد رئيس الأركان على أن مهمة الجيش الإسرائيلي هي تمكين إجراء الانتخابات الديمقراطية في موعدها وبشكل آمن. وأضاف: "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى وسيواصل الحفاظ على اليقظة والاستعداد العالي في جميع الجبهات."

في إطار تقييم الوضع، وجه رئيس الأركان باتخاذ عدد من الخطوات الإضافية لتعزيز الجاهزية، من بينها فرض حظر الإجازات واخروج في وحدات الجيش الإسرائيلي ابتداءً من يوم الخميس المقبل، وذلك وفقاً لتقييم الوضع المستمر. إلى جانب ذلك، تقرر تعزيز وجود القادة الكبار في غرف العمليات، في القيادات وفي الوحدات، لضمان الجاهزية والكفاءة العملياتية.

تم اتخاذ قرار بدعم قيادة المنطقة الوسطى بقوات من مقر لواء المظليين وقوات إضافية ستُخصص لها من أجل تعزيز الانتشار في المنطقة وزيادة التواجد في الميدان. سيكون اللواء بمثابة مقر لواء مهام في المنطقة بين شمال الضفة ووسطها. إلى جانب ذلك، ستُخصص قوات إضافية لبقية القطاعات حسب الاحتياجات العملياتية – في الجو، في البحر وفي البر.

في وقت سابق اليوم، قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بزيارة إلى إحدى قواعد سلاح الجو، ورد على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقال: "أنا متواجد في إحدى قواعد سلاح الجو. تحدثت مع قائد القاعدة، وانطبعت من الجاهزية، والإصرار، والقدرة على ضرب أعدائنا في اللحظة التي يُطلب فيها ذلك".

أقول لأعدائنا: لا تختبرونا، ستتلقون ضربات أشد مما تلقيتم حتى اليوم. وكلنا نعرف ما هي الإنجازات العظيمة التي حققناها بفضل طيارينا وطياراتنا الجريئين وفرق الدعم الأرضي لدينا، جيش الدفاع الإسرائيلي وحكومة إسرائيل. نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا. لا تختبرونا"، أضاف.