نشبت اليوم (الخميس) مشادة كلامية خلال لقاء ممثلي حزب "الديمقراطيين" بالرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، في إطار جولة المشاورات في مقر الرئاسة. وخلال الحديث، تساءل هرتسوغ أمام أعضاء الحزب عما سيحدث يوم اعتزال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحياة السياسية، وما إذا كان النقاش العام سيظل حتى ذلك الحين متمحورًا حول مسألة تأييده أو معارضته.

قال هرتسوغ لممثلي الديمقراطيين: "أسأل نفسي طوال الوقت: ماذا سيحدث عندما يعتزل نتنياهو؟ كيف ستكون الحملات الانتخابية للأحزاب؟ هل كل شيء يدور حول تأييد نتنياهو أو معارضته؟"

أثارت تصريحات الرئيس ردًّا من المدير العام لحزب الديمقراطيين، عومر غرانوت، الذي نشر على منصة X تعليقًا لاذعًا موجّهًا إلى هرتسوغ: "قل إنك صوّتَّ لمَحال (الليكود) دون أن تقول إنك صوّتَّ لمَحال (الليكود)".

https://x.com/i/web/status/2118271329040531507 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

أثار المدير العام لمقر الرئيس الإسرائيلي، إيال شويكي، موضوع التغريدة أمام ممثلي الحزب خلال اللقاء، وانتقد التصريحات الموجهة ضد الرئيس. وقال شويكي: "بينما نحن جالسون هنا، غرّد المدير العام لحزبكم بأن الرئيس صوّت لمَحال (الليكود). أودّ فقط أن أوضح أن دور الرئيس هو الاهتمام بكل أبناء شعب إسرائيل. بالأمس اتهموه بأنه يؤيد العرب، واليوم يقولون إنه يصوّت لمَحال (الليكود)".

وأضاف أن "دور الرئيس هو بذل كل ما في وسعه لتشكيل حكومة تحقق الازدهار لدولة إسرائيل".

استمرّ السجال أيضًا في المراسلات بين الاثنين عبر واتساب. كتب شويكي إلى غرانوت: «كفى كلامًا عن مع بيبي أو ضد بيبي». فردّ غرانوت: «أنتم ببساطة اخترتم بيبي، والشعب اختار لا لبيبي». واختتم شويكي: «لا يستحق الرد».