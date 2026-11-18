الخطط بعد تعيين ماتان كهانا: عقب النجاح في تعيين ماتان كهانا رئيسًا للكنيست، تتزايد الضغوط على آيزنكوت داخل معسكر التغيير لتحديد جلسة في الأسبوع المقبل، في محاولة لأداء حكومة أقلية اليمين، بحسب ما أفاد به مراسل الكنيست في القناة العبرية عميئيل يرحي مساء اليوم (الثلاثاء) وتقول مصادر رفيعة في معسكر التغيير إنه لا يوجد سبب لمواصلة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية التي يبدو أنها لا تتقدم، وإنه ينبغي بدلًا من ذلك "حشر ليبرمان في الزاوية" لأداء حكومة أقلية اليمين بدعم الأحزاب العربية.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يدعو ماتان كاهانا، رئيس الكنيست المقبل، الهيئة العامة إلى الانعقاد غدًا للتصويت بالقراءة التمهيدية على إلغاء قوانين الإصلاح القضائي التي أقرّها الائتلاف المنتهية ولايته.

ويوم أمس ، صوّت الكنيست وانتخب النائب ماتان كاهانا (يشار!) رئيسًا جديدًا له، بأغلبية 66 نائبًا أيدوا تعيينه، من بينهم نواب من الأحزاب العربية. وخلال التصويت في الجلسة العامة، سُمعت هتافات احتجاج من مقاعد اليمين.