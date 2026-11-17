رفض رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب منصور عباس، أن يجيب بوضوح عن موقف حزبه في حال قررت حكومة برئاسة غادي آيزنكوت الخروج في عملية عسكرية في قطاع غزة. لكنه أكد أن الموحدة تتعامل مع المشاركة في الحكومة على أنها “خطوة استراتيجية” لا “خطوة تكتيكية”، وقال إنها ستبقى في الائتلاف طوال ولايته إذا انضمت إليه.

جاءت أقواله في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية حيث سأله المحاور مباشرة إن كانت الموحدة مستعدة لتوفير شبكة أمان لآيزنكوت في التصويتات الحساسة، مثل الخروج في عملية عسكرية في غزة، وإن كانت ستدعمها أو على الأقل لن تعارضها. أجاب عباس: “اتخذنا قراراً استراتيجياً بعد حكومة التغيير الأولى مباشرة، وهو أننا إذا مضينا في هذه الخطوة فسنمضي فيها حتى النهاية”. وأضاف أن المطلوب “حكومة مستقرة لأربع سنوات تخدم جميع مواطني الدولة، وتستجيب للتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية”.

وأعاد المحاور السؤال: هل ستبقى الموحدة مع الحكومة ولن تُسقطها إذا خرجت في عملية عسكرية في غزة أو لبنان أو إيران؟ فقال عباس: “أعطيت جواباً واضحاً جداً. نحن نمضي في خطوة استراتيجية، ونعطي أنفسنا والآخرين فرصة كاملة. لا يمكن الحكم على حكومة بعد شهر أو شهرين، ولا بعد سنة أو سنتين. لذلك إذا كانت الموحدة داخل الائتلاف فستبقى فيه أربع سنوات”.

وأوضح أن حزبه “ناضج لخطوة استراتيجية”، لا لدعم مؤقت في قضية ما ثم العودة إلى “أربع سنوات أخرى تحت حكومة يمين كامل عانينا منها وتألمنا كثيراً”.

وفي سياق آخر، شكّك عباس في قدرة القائمة المشتركة على توفير شبكة أمان طويلة الأمد لحكومة أقلية. وقال إنه لم يتلقَّ منها جواباً واضحاً في اجتماع عُقد قبل نحو أسبوعين. أما رفض رئيس “يهدوت هتوراه” يعقوب آشر الجلوس في حكومة مع الموحدة، فقال إنه “لا ينفعل من هذه التصريحات”. وعبّر عن أمله في أن ينجح آيزنكوت في تشكيل حكومة واسعة تضم مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي.