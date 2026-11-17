أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نعوم سولبرغ، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق والاتفاق مع رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» دافيد زيني، أن فحص نتائج تحقيق الشاباك يثير «شكوكًا كثيرة»، لكن «لا توجد في هذه المرحلة أدلة على دفع رشى انتخابية للناخبين على نطاق قد يؤثر في نتائج الانتخابات».

أفاد بيان صادر عن المتحدث باسم اللجنة بأن رئيس جهاز الشاباك أطلع سولبرغ مساء أمس (الاثنين) على النتائج التي توصل إليها التحقيق حتى الآن، وأنه في ضوء الأدلة المتاحة، ينتقل تركيز التحقيق حاليًا إلى فحص جوانب أمنية أوسع، وشبهات بنشاط تخريبي (محاولات المساس بالاستقرار أو التأثير من الداخل) وتدخل جهات أجنبية، وهي أمور لا ترتبط مباشرة بعملية الانتخابات نفسها أو نتائجها.

شكر سولبرغ رئيس الشاباك وأفراد الجهاز، وشدد على أن «الجمهور الإسرائيلي والديمقراطية الإسرائيلية يستحقان درعًا مثل جهاز الأمن العام. ومن المناسب إبقاء جهاز الأمن العام، الذي يحمي جميعنا، خارج الخطاب السياسي. لقد عمل الجهاز ولا يزال يعمل بنزاهة ومهنية وروح مؤسساتية».

وأفادت اللجنة أيضًا بأنه خلال الأسبوع المقبل ستُحال إلى سلطات التحقيق شكاوى إضافية تراكمت لديها لفحصها، مؤكدةً أنه «وفقًا لما تبيّن من فحصنا، لا تؤثر هذه الشكاوى في نتائج الانتخابات».

في غضون ذلك، قدّم حزب «عوتسماه يهوديت» بالتعاون مع منتدى «نختار الحياة» استئنافًا إلى المحكمة المركزية في القدس، مطالبَين بإلغاء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين وإجراء انتخابات جديدة، استنادًا إلى أكثر من 700 شهادة بشأن شبهات تزوير ورشوة انتخابية وانتحال صفة ناخبين وتدخل أجنبي.

وقال الحزب ردًا على ذلك: «نزاهة الانتخابات ليست لعبة! عندما ترد مئات البلاغات عن تزوير، وشبهات بشراء الأصوات وتدخل جهات أجنبية، لا يمكن كنس الأمور تحت السجادة... نحن نطالب بكشف الحقيقة، وإلغاء الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة. لن نسمح بسرقة الديمقراطية!».