استبعد رئيس القائمة العربية الموحدة، عضو الكنيست منصور عباس، إمكانية تشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم الأحزاب العربية وحدها. وقال عباس في مقابلة أجراها اليوم (الثلاثاء) مع راديو "الناس": "إن تشكيل حكومة أقلية دون الأحزاب الحريدية سيناريو خطير للغاية. ولا توجد أي فرصة لبقاء حكومة"

قال عباس: "الخيار المطروح هو تشكيل حكومة قومية (يهودية) برئاسة غادي آيزنكوت مع القائمة العربية الموحدة، وهناك خيار آخر مطروح هو تشكيل حكومة مع الحريديم، وهذا خيار جيد بالنسبة لنا، وقد عبّرت منذ زمن عن موقفي الإيجابي تجاهه".

عندما سُئل عباس عن تصريحات رئيس حزب يهدوت هتوراه، يعقوب آشر، التي قال فيها إنهم لن يجلسوا مع القائمة العربية الموحدة، أجاب: "سنرى، سنرى". وعندما سُئل عن مخاطر تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، قال: «لن تتمكن حكومة كهذه من الاستمرار. صحيح أنهم يقولون إنه لن يكون هناك من يسقطها من الداخل، لكن أعضاء الحكومة سيعلمون أيضًا أنها حكومة ضعيفة ستواجه صعوبات كبيرة، وأن إقرار كل قانون سيثير ضجة، مما سيؤدي إلى التوجه طوعًا إلى انتخابات».

ومع ذلك، أوضح عباس: «كل السيناريوهات التي نناقشها مع شركائنا في "معسكر التغيير" تهدف إلى غاية واحدة ووحيدة، وهي استبدال حكومة نتنياهو ومنع الذهاب إلى جولة انتخابات إضافية».

تتعارض تصريحات عباس مع دعوة رئيس حزب «الديمقراطيين»، عضو الكنيست يائير غولان، إلى تشكيل حكومة مع الأحزاب العربية.

وكتب غولان في تغريدة على منصة «إكس»: «على معسكر التغيير أن يقود تغييرًا في قواعد اللعبة: أن يلتقي برؤساء الأحزاب العربية، ويدرس إمكانية إقامة شراكات على أسس موضوعية، ويتوقف عن السماح لنتنياهو وماكينة السموم بتحديد من هو شرعي ومن ليس كذلك. الطريق إلى التغيير لا يمر عبر محادثات عن الوحدة مع نتنياهو والليكود، المسؤولين عن مجزرة السابع من أكتوبر، والانقلاب على نظام الحكم، وتحطيم سيادة القانون. بل يمر عبر بناء شراكة تتيح استبدالهم وإصلاح ما دمروه. هناك قرار ديمقراطي واضح؛ وقد حان الوقت للاستماع إلى إرادة الناخب، لا الرقص على أنغام عنصرية نتنياهو».